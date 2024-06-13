В Долгопрудном осудили врачей частной клиники, организовавших канал незаконной миграции

Видео: пресс-служба УФСБ РФ по городу Москве и МО
В Подмосковье осудили руководителей частной клиники, которые помогли более 150 нелегальным мигрантам, в том числе с Украины, приехать в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по городу Москве и Московской области.
Установлено, что бывший гендиректор и экс-главврач клиники выдавали приезжим фиктивные справки-приглашения с несуществующими диагнозами для прохождения обследований. Вместе с индивидуальным предпринимателем они организовали незаконный въезд и пребывание иностранных граждан в России.
На основании подложных документов более 150 иностранцев незаконно прибыл в страну и встали на миграционный учет в Московском регионе. Подсудимых обвинили в организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору.
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На основании подложных документов более 150 иностранцев незаконно прибыл в страну и встали на миграционный учет в Московском регионе. Подсудимых обвинили в организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору.
«Долгопрудненский городской суд Московской области признал их виновными в совершении. Экс-гендиректор клиники и бывший главврач приговорены к 1 году 6 месяцам лишения свободы со штрафом в 100 тыс. рублей каждый. Предпринимателю назначено наказание в виде 1 года лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей», – говорится в сообщении.Как отметили в пресс-службе, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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Лора Луганская