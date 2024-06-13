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В Долгопрудном осудили врачей частной клиники, организовавших канал незаконной миграции

13 июня 2024, 16:11

Видео: пресс-служба УФСБ РФ по городу Москве и МО

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В Подмосковье осудили руководителей частной клиники, которые помогли более 150 нелегальным мигрантам, в том числе с Украины, приехать в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по городу Москве и Московской области.
Установлено, что бывший гендиректор и экс-главврач клиники выдавали приезжим фиктивные справки-приглашения с несуществующими диагнозами для прохождения обследований. Вместе с индивидуальным предпринимателем они организовали незаконный въезд и пребывание иностранных граждан в России.

На основании подложных документов более 150 иностранцев незаконно прибыл в страну и встали на миграционный учет в Московском регионе. Подсудимых обвинили в организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору.


«Долгопрудненский городской суд Московской области признал их виновными в совершении. Экс-гендиректор клиники и бывший главврач приговорены к 1 году 6 месяцам лишения свободы со штрафом в 100 тыс. рублей каждый. Предпринимателю назначено наказание в виде 1 года лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей», – говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



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#суд
#приговор
В Красногорске неизвестный заселил здание бывшего колледжа буйными мигрантами
13 июня 2024, 16:23

Фото: пресс-служба ГСУ СКР по МО

В Красногорске возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции по сообщению из соцсетей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«Из размещённой в социальных медиа информации следует, что в здании на улице Пионерской в Красногорске, где ранее располагался колледж, на постоянной основе проживает значительное количество мигрантов. При этом они систематически нарушали общественный порядок. Следователи устанавливают сведения о юрлице, предоставляющем иностранцам помещения для проживания», – говорится в сообщении.
Кроме того, вместе с сотрудниками МВД проводятся рейды для установления лиц, проживающих в России с нарушением миграционного законодательства.

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#ск рф
#подмосковье
#московская область
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#здание
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На севере Москвы утонул автобус
В Москве на Клязьминской улице из-за ливня утонул автобус
13 июня 2024, 15:55

Фото: iStock/m-gucci

На севере Москвы из-за ливня, затопившего улицу, утонул пассажирский автобус. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Отмечается, что инцидент произошел в Дмитровском районе на Клязьминской улице. По данным очевидцев, автобус и несколько легковых автомобилей наполовину или более погрузились в воду.

Одна из машин оказалась под водой так глубоко, что на поверхности остались видны лишь крыша и верхушка задней части кузова. В самом автобусе пассажиры находились по пояс в воде.

Спустя некоторое время в Дептрансе сообщили, что движение по Клязьминской улице было перекрыто. Комплекс городского хозяйства Москвы проинформировал, что за несколько часов в отдельных районах столицы выпала почти месячная норма осадков.

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#спасатели
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В Подмосковье спасли заблудившуюся в лесу женщину
13 июня 2024, 15:46

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

58-летнюю женщину, которая ушла в лес в городском округе Шаховская и не смогла самостоятельно найти дорогу домой, выручили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В единую службу экстренных вызовов обратились родственники женщины. Они рассказали, что она пошла в лес, расположенный неподалёку от СНТ «Истоки», и не вернулась вечером домой. Мобильный телефон женщина с собой не взяла», — говорится в сообщении.
Спасатели немедленно отправились на поиски, они прочёсывали лес и подавали звуковые сигналы, чтобы женщина услышала их и откликнулась. Поиски, которые сильно затруднил начавшийся ливень и сгущающиеся сумерки, продолжались четыре часа. В итоге женщина, ориентируясь на звуки, сама вышла к спасателям. Медицинская помощь ей не понадобилась.

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#спасатели
#лес
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В Ростовской области пенсионер застрелил женщину и ее дочь из-за собаки
В Ростовской области пенсионер застрелил соседок из ружья и покончил с собой
13 июня 2024, 15:37

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Пенсионер застрелил женщину и ее дочь в хуторе Степном Ростовской области. Об этом сообщил представитель СУСК России по региону.
Согласно информации следствия, в хуторе Степном 75-летний пенсионер поссорился с женщинами, взял дома охотничье ружье и открыл из него огонь по жертвам. Они не выжили. Осознав свой поступок, пожилой мужчина покончил с собой.

По данным СМИ, трагедия произошла из-за того, что собака женщины забежала к пенсионеру во двор. Во время стрельбы в доме также находилась 13-летняя девочка, которая смогла убежать.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Туристы застряли на канатной дороге на «Розе Хутор»
Shot: десятки туристов застряли на канатной дороге на «Розе Хутор»
13 июня 2024, 15:24

Фото: iStock/Inna Polekhina

Туристы застряли на канатной дороге на «Розе Хутор» в Сочи, пишет Shot.
По данным Telegram-канала, люди жалуются на нехватку воздуха. Также они переживают из-за сильного ветра, который раскачивает кабинки. Их дети плачут.

Как сообщает Shot, в настоящее время движение постепенно запускается, но поехали ещё не все кабинки. Исправить ситуацию обещают в течение 30 минут.

Очевидцы сообщали каналу о задымлении на верхней опоре. У кабинок тем не менее выстраивается огромная очередь.

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Второй Западный окружной военный суд закрыл слушания по уголовному делу Беркович* и Петрийчук*

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В Москве двум мужчинам дали сроки за свыше чем 200 эпизодов мошенничества

* внесены Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов
#сочи
#канатная дорога
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Судебный процесс над Беркович* и Петрийчук* закрыт из-за угроз
Суд закрыл слушания по делу Беркович* и Петрийчук* из-за поступающих угроз
13 июня 2024, 15:06

Фото: iStock/Zolnierek

Второй Западный окружной военный суд закрыл слушания по уголовному делу театрального режиссера Евгении Беркович* и драматурга Светланы Петрийчук*.
Об этом пишет «Подъем». Так, процесс будет проведен в закрытом от СМИ и слушателей режиме из-за поступающих в соцсетях угрозах одному из участников суда.

Во вторник, на прошлом заседании, в суде выступил секретный свидетель «Никита». После просмотра постановки «Финист — Ясный сокол» он отнес запись спектакля, сделанную на телефон, в правоохранительные органы.

По его словам, в работе террористы показаны жертвами, а виновным выставлено российское государство.

В понедельник Беркович* вызвали скорую медицинскую помощь, поскольку в суде она почувствовала себя плохо.

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#суд
#москва
#заседание
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Депутат Госдумы попал в больницу после ДТП под Истрой
Депутат Госдумы Езубов попал в больницу после аварии в районе подмосковной Истры
13 июня 2024, 14:50

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

Депутат Госдумы Алексей Езубов попал в больницу после ДТП в Подмосковье. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
«Политик и водитель другого автомобиля госпитализированы», — рассказал собеседник.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Сейчас Езубов в Красногорской районной больнице с ушибами и травмами головы. По словам очевидцев, от него сильно пахло алкоголем. После столкновения он лежал рядом с авто и молчал. Результаты медосвидетельствования неизвестны.

Алексей Петрович Езубов — российский предприниматель, общественный и политический, депутат Государственной Думы V, VI и VII созывов. Член фракции политической партии «Единая Россия».

Ранее сообщалось, что три человека, включая ребёнка, погибли, ещё один несовершеннолетний пострадал в результате столкновения автомобиля с грузовиком на трассе в Подмосковье. Отмечается, что ДТП произошло на трассе М-1 «Беларусь» в районе 18:20. Предварительно, водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с грузовиком.

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#столкновение
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#депутат
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В Москве двум мужчинам дали сроки за свыше чем 200 эпизодов мошенничества
В Москве мужчин приговорили к 8 и 9 годам за более 200 эпизодов мошенничества
13 июня 2024, 14:41

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Пресненский суд столицы приговорил двух мужчин к 8 и 9 годам лишения свободы по обвинению в более чем 200 эпизодах мошенничества.
Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости. По их данным, суд признал Зантемирова Георгия виновным в совершении 215 преступлений.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в колонии общего режима.

Также наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в колонии общего режима назначено Айрапетяну Вачаган. Он совершил 203 преступления. В настоящее время он занимает должность главы департамента маркетинга и продаж одной из компаний.

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#москва
#суд
#колония
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Стало известно, кто мог убить девятилетнюю украинку в Германии
В убийстве украинской девочки в Германии подозревают уроженцев Украины и Молдовы
13 июня 2024, 14:23

Фото: iStock/picturesd

В убийстве девятилетней украинской девочки в Германии подозревают уроженцев Украины и Молдовы. Об этом пишет Bild.
Согласно сообщению, одним из подозреваемых является Андрей из Молдовы. Раньше он встречался с 33-летней матерью убитой девочки. В день убийства он пытался связаться с женщиной.

Вторым подозреваемым стал 50-летний беженец из Украины, бывший моряк Геннадий. Он жил рядом с женщиной и хотел отношений с ней, однако, получив отказ, пообещал «разрушить ей жизнь».

Сейчас обоих подозреваемых ищет полиция.

Семья переехала из Украины в Германию после начала СВО. Отец остался служить в ВСУ, позже родители развелись.

Незадолго до гибели девочка сообщила, что её преследовал взрослый мужчина.

Напомним, ребенок пропал без вести 3 июня по дороге в школу. Тело малышки обнаружили вдали от лесных тропинок, в зарослях непроходимой местности. Согласно данным полиции, девочка стала жертвой преступления. В настоящее время расследуется дело об убийстве.

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