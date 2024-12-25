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В Долгопрудном выявили квартиру с фиктивно зарегистрированными иностранцами

Фото: istockphoto.com/DedMityay

Фото: istockphoto.com/DedMityay

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Квартиру, в который было фиктивно зарегистрировано девять иностранных граждан, выявили сотрудники полиции в микрорайоне Хлебниково городского округа Долгопрудный, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Установлено, что хозяйка квартиры поставила на миграционный учет девять иностранных граждан, но мест для временного проживания им не предоставила», — говорится в сообщении.
Против хозяйки квартиры завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» и отпустили под подписку о невыезде.



Отмечается, что в Московской области участковые регулярно проводят проверки соблюдения режима пребывания иностранцев на территории России.

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Делегацию Азербайджана направили в Казахстан на место крушения самолета
Алиев направил делегацию Азербайджана в Казахстан на место крушения самолета
25 декабря 2024, 11:53

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Государственная делегация Азербайджана по поручению президента Ильхама Алиева направлена в Казахстан для выяснения на месте причин крушения самолета AZAL. Об этом сообщает агентство АПА.
Уточняется, что Алиев вернется в Баку из РФ с неформального саммита СНГ в связи с ЧП в Актау. При этом в Казахстане создали комиссию по расследованию причин крушения воздушного судна.

Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане вблизи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. По данным авиакомпании, причиной крушения пассажирского самолета, предварительно, стало столкновение со стаей птиц.

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Заставившей сына выпить «Азелит» женщине вынесли приговор в Красноярском крае
Заставившая сына выпить «Азелит» женщина получила пять лет колонии
25 декабря 2024, 11:35

Фото: istockphoto/AMilkin

К пяти годам колонии приговорили женщину, заставившую своего 11-летнего сына выпить чистящее средство «Азелит» в Красноярском крае. Об этом проинформировали в региональном главке СК России.
«Вынесен приговор в отношении 34-летней жительницы Манского района… Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сказано в публикации.
Пострадавший сейчас проходит плановое лечение, до конца августа он был в стационаре. Осужденная свою вину не признала, сославшись на то, что «не желала смерти сыну». Процесс проходил по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего.

По сообщению региональной прокуратуры, все произошло в июле, когда подсудимая пришла домой в нетрезвом виде, начав ругаться с ребенком и ударив его по голове кочергой. После она заставила школьника выпить средство и пошла спать. Скорую вызвал отец, вернувшийся с работы. У мальчика зафиксировали рану затылка, отравление щелочью, внутреннее кровотечение, а также ожоги пищевода и носоглотки.

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МЧС Казахстана: при крушении самолета выжили 25 человек
25 декабря 2024, 11:33

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

25 человек выжили при крушении пассажирского самолета вблизи города Актау. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.
Утверждается, что из них 22 человека госпитализированы. На месте происшествия задействованы 150 человек личного состава и 45 единиц техники.

Списки пассажиров уточняются.

Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане вблизи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. По данным авиакомпании, причиной крушения пассажирского самолета, предварительно, стало столкновение со стаей птиц.

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#самолет
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#столкновение
#птицы
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#бпла
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#авиакомпании
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#крушение
#жертвы
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Меняйло: родители массово забирают детей из школ после взрыва в ТЦ
25 декабря 2024, 11:32

Сергей Меняйло (Фото: kremlin.ru)

После того, как прогремел взрыв в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе, родители начали массово забирать детей из школ и детских садов. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в телеграм-канале.
«Поступает информация, что жители республики массово забирают детей из школ, детских садов. Прошу не поддаваться панике и не доверять непроверенной информации», – написал Меняйло.
По словам главы республики, на территории региона не произошло никаких других ЧП, кроме взрыва в торговом центре. Он отметил, что версия со взрывом системы подачи газа исключена, так как здание не было подключено к системе газоснабжения.

Причины происшествия устанавливаются. Сергей Меняйло заверил, что расскажет жителям о результатах работы следственно-оперативной группы.

Взрыв в торговом центре во Владикавказе произошёл утром 25 декабря, после него в здании начался пожар.

По данным МЧС, площадь, охваченная огнём, составила 800 кв. м.

Согласно информации, предоставленной оперативными службами, в результате взрыва погибла 57-летняя женщина, работавшая уборщицей в торговом центре, ещё двое человек пострадали.

ТЦ после взрыва может обрушиться, поэтому пожарные не заходят вглубь здания.

После ЧП появилась неофициальная информация, согласно которой беспилотник мог ударить по телевышке в Северной Осетии. Меняйло не подтвердил эти данные и призвал жителей не реагировать на провокации.

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#мчс
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#тц
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Севшую на унитаз женщину укусила змея в Техасе
25 декабря 2024, 11:16

Фото: istockphoto/DikkyOesin

Агрессивную змею в туалете встретила жительница американского штата Техас, передает KXAN. По словам Марии Хаймес, она пошла в уборную ранним утром, не включив там свет.
Сев на унитаз, пострадавшая ощутила резкую боль в ноге. Как выяснилось позже, женщину атаковала так называемая крысиная змея, которая, к счастью, неядовитая.

Американка предполагает, что рептилия проникла в жилище через вентиляцию, затем свернулась рядом с унитазом, пока ее не побеспокоили. Ситуацию пострадавшая назвала «очень страшной».

Перед этим сообщалось, сколько человек могли выжить при крушении самолета в казахстанском Актау. Уточнялось, что среди пострадавших есть дети.

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#мир
#сша
#новости
#животные
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Sputnik Казахстан: после крушения самолета в Актау госпитализировали 14 человек
25 декабря 2024, 11:13

Фото: iStock/sudok1

В результате крушения самолета Azerbaijan Airlines вблизи города Актау на западе Казахстана пострадали 14 человек, многие из которых уже госпитализированы. По информации из Telegram-канала Sputnik Казахстан, из 14 пациентов пятеро находятся в реанимации.
В Мангистаускую областную больницу доставили 14 пострадавших, где в приемном покое сейчас происходит сортировка. Среди пострадавших есть 11-летний ребенок, который сейчас проходит обследование, и еще один 16-летний ребенок, который также будет направлен в больницу.

Атака БПЛА или птицы: крушение самолета Баку — Грозный, причины, жертвы, кому удалось выжить, видео
Атака БПЛА или птицы: крушение самолета Баку — Грозный, причины, жертвы, кому удалось выжить, видео

Самолет, летевший из Баку в Грозный, разбился 25 декабря утром. По предварительным данным, причиной крушения стало столкновение с небольшой стаей птиц. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, из которых, согласно сообщениям СМИ, удалось выжить более 10 людям.

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Кадыров выразил соболезнования в связи в крушением самолета в Казахстане
25 декабря 2024, 11:08

Фото: iStock/aapsky

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родственниками погибших при крушении пассажирского самолета, летевшего из Баку в Грозный.
«Выражаю соболезнования родственникам погибших пассажиров лайнера Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение в Актау, совершавшего рейс из Баку в Грозный», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что молится о выздоровлении выживших при авиакатастрофе.

Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане вблизи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. По последним данным, выжили 25 человек. Пилоты погибли. Причиной аварии, согласно предварительной информации, стало столкновение самолета со стаей птиц.

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При крушении самолета в Актау могли выжить 12 человек
Казинформ: с места крушения самолета под Актау эвакуировали 12 человек
25 декабря 2024, 10:54

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

С места крушения самолета под Актау эвакуированы 12 человек. Об этом сообщает Казинформ.
По информации Sputnik Казахстан, в больницу города поступили 10 человек. Среди пострадавших есть ребенок, добавили в Минздраве области.

Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане вблизи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. По данным авиакомпании, причиной крушения пассажирского самолета, предварительно, стало столкновение со стаей птиц.

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После крушения самолета в Актау выжили шесть человек
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«Я тебя сейчас убью!»: в тюменской школе учитель набросилась с угрозами на мальчика
В Тюменской области учительница угрожала убить школьника — видео
25 декабря 2024, 10:52

Фото: iStock/hxdbzxy

Учительница русского языка и литературы угрожала убить мальчика. Инцидент произошёл в школе, расположенной в селе Луговом в Тюменской области.
Видео, на котором женщина хватает ученика за плечи со словами: «Я тебя сейчас убью, рот закрой!», выложили в группе «Тюмень | Регион — 72» в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщает агентство URA.RU, в инфоцентре регионального правительства осудили поведение преподавателя. Его назвали не соответствующим нормам профессиональной этики педагога.



В инфоцентре добавили, что будет проведена проверка, после чего примут необходимые меры.

В этой школе часто происходили громкие инциденты. Например, осенью школьница избила одноклассницу в туалете. После местные жители требовали лишить должности директора учреждения, а девочку — перевести на домашнее обучение.

Также мальчик из третьего класса принёс в школу охотничьи ножи, чтобы посчитаться с одним из учеников.

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