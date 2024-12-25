В Долгопрудном выявили квартиру с фиктивно зарегистрированными иностранцами

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Квартиру, в который было фиктивно зарегистрировано девять иностранных граждан, выявили сотрудники полиции в микрорайоне Хлебниково городского округа Долгопрудный, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Установлено, что хозяйка квартиры поставила на миграционный учет девять иностранных граждан, но мест для временного проживания им не предоставила», — говорится в сообщении.Против хозяйки квартиры завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» и отпустили под подписку о невыезде.
Отмечается, что в Московской области участковые регулярно проводят проверки соблюдения режима пребывания иностранцев на территории России.
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