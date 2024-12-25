В Лобне задержали курьера телефонных мошенников

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
34-летнего жителя Москвы задержала полиция Лобни по подозрению в серийном мошенничестве, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Жертвой мошенников стала 64-летняя жительница Лобни. Сначала её позвонил мужчина и, представившись сотрудником телефонной компании, попросил её паспортные данные «для продления договора». На следующий день ей позвонил другой человек, он назвался сотрудником местного отдела полиции и сказал, что мошенники пытаются перевести деньги со счёта женщины и, возможно, отдать их на нужды украинской армии. Чтобы избежать этого, надо следовать указаниям сотрудников ФСБ и Центробанка, которые сейчас с ней свяжутся.
Далее женщину убедили, что все накопления нужно обналичить и передать курьеру. Женщина сняла 200 тысяч, отдала их подъехавшему таксисту и сказала мошенникам, что завтра передаст ещё. Однако по дороге домой женщина зашла в отделение полиции, чтобы уточнить, действительно ли там работает сотрудник, который ей звонил.
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Далее женщину убедили, что все накопления нужно обналичить и передать курьеру. Женщина сняла 200 тысяч, отдала их подъехавшему таксисту и сказала мошенникам, что завтра передаст ещё. Однако по дороге домой женщина зашла в отделение полиции, чтобы уточнить, действительно ли там работает сотрудник, который ей звонил.
«Обман вскрылся. На следующий день полицейские задержали мужчину, который приехал за второй частью денег. Он рассказал, что нашёл эту работу в одном из мессенджеров. В его обязанности входило собирать деньги по адресам, которые сообщали работодатели, и передавать их другим людям», — говорится в сообщении.Полиция установила причастность задержанного ещё к двум аналогичным преступлениям. Общая сумма ущерба составила свыше миллиона рублей. В настоящее время ведётся поиск других участников аферы.
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Лев Каштанов