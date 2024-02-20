«В доме был демон»: Мужчина позвонил полицейским и признался, что сжёг свою семью

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В Италии 54-летний строитель погубил всю семью после того, как решил избавиться от дьявола в доме. Об этом информирует La Stampa.
«Я убил свою семью, я буду ждать, пока вы меня заберете... В доме был демон», — признался 54-летний Джованни Барекка из окрестностей города Палермо в телефонном разговоре с полицией.Прибывшие сотрудники правоохранительных органов нашли обгоревшие останки женщины и тела двоих детей в саду. Также они обнаружили 17-летнюю дочь Барекки, которая находилась в шоковом состоянии.
Соседи рассказали карабинерам, что Барекка был одержим мыслями о дьяволе и посылал им странные записки.
Выжившая дочь сейчас находится под защитой полиции и проживает в безопасном месте, ей оказывают психологическую помощь. Она рассказала итальянскому изданию, что отец хотел освободить их от дьявола.
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Алина Юрчак