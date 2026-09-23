В доме Джигана в Подмосковье произошёл вооружённый конфликт

23 сентября 2026, 09:03

Джиган (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В ночь с 3 на 4 июля в коттеджном посёлке «Шато Соверен» в Подмосковье произошел инцидент с участием рэпера Джигана. Telegram-канал Mash утверждает, что артист во время эмоционального срыва взял карабин «Сайга-9» и собрал в гостиной охранников и сотрудников, работавших в доме.