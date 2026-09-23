В доме Джигана в Подмосковье произошёл вооружённый конфликт
В ночь с 3 на 4 июля в коттеджном посёлке «Шато Соверен» в Подмосковье произошел инцидент с участием рэпера Джигана. Telegram-канал Mash утверждает, что артист во время эмоционального срыва взял карабин «Сайга-9» и собрал в гостиной охранников и сотрудников, работавших в доме.
Джиган предъявлял присутствующим претензии, угрожал оружием и требовал ответов на вопросы. Mash также сообщает, что один из охранников получил ранения в руку и ногу после выстрелов.
Остальным сотрудникам рэпер якобы разрешал выйти из дома, после чего открывал стрельбу. Во время конфликта в здании, как утверждается, находились дети артиста — они закрылись в комнатах и сообщили о случившемся матери.
Соседи услышали выстрелы и вызвали полицию, а также охрану посёлка. Урегулировать ситуацию помогли знакомые Джигана.
Оксана Самойлова подтвердила редакции факт серьёзного происшествия. После этого она вернулась из Милана в Москву и усилила меры безопасности для семьи. Самого Джигана, по данным Mash, направили в реабилитационный центр в Израиле.
Официальных сообщений от МВД, СК или представителей артиста о предполагаемом инциденте на момент публикации нет. Джиган публично эту информацию не комментировал.
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