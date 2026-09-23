«Я никогда не поверю»: Лариса Долина высказалась о разводе Стаса Михайлова
Лариса Долина усомнилась в слухах о разводе Стаса Михайлова
Народная артистка РФ Лариса Долина на премьере исторической драмы «Романовы: преданность и предательство» прокомментировала развод певца Стаса Михайлова с супругой Инной.
В беседе с Пятым каналом Лариса Александровна заявила, что Михайлов не способен на предательство.
«Он открытый, честный парень и живёт с этим. Я никогда не поверю в то, о чем вы говорите. Там, наверное, какая-то другая ситуация, если действительно это произошло», — уверена певица.Долина призналась, что сама пережила много предательств и научилась прощать даже их. Супругов Михайловых она считала красивой парой, но отметила, что даже крепкие союзы распадаются.
«Это их решение, значит, так случилось. Всякое в жизни бывает», — сказала артистка.При этом певица заявила, что поможет коллеге, если он обратится. О расставании пары стало известно 21 сентября. Их брак продлился 15 лет.