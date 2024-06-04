В Подмосковье арестовали подростка, напавшего с мачете на девушку и мужчину

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Подростка, напавшего с мачете на девушку и мужчину в подмосковной Балашихе, арестовали по подозрению в покушении на двойное убийство. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя областного главка СК РФ Ольгу Врадий.
Второго июня в подъезде дома в микрорайоне Железнодорожный Балашихи 17-летний юноша из ревности напал на 18-летнюю девушку и 25-летнего мужчину, нанеся им удары мачете. Вскоре после этого подозреваемый был задержан.
Следователи и криминалисты изъяли нож, провели смывы и запросили медицинские документы пострадавших. По информации подмосковной прокуратуры, юноша будет находиться под арестом до 1 августа.
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«Семнадцатилетнему юноше предъявлено обвинение в покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). По ходатайству следствия суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Врадий, добавив, что на допросе молодой человек признал свою вину.
Следователи и криминалисты изъяли нож, провели смывы и запросили медицинские документы пострадавших. По информации подмосковной прокуратуры, юноша будет находиться под арестом до 1 августа.
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Артем Кузьмин