В российском регионе из-за отключения электричества рухнул лифт

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В селе Усады Республики Татарстан из-за отключения электричества рухнул лифт, сообщает Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел в жилом комплексе «Счастливый». Жильцы услышали громкий удар и сообщили об этом управляющей компании. Выяснилось, что произошло аварийное отключение лифта.
В момент падения лифта внутри никого не было. Причиной инцидента стало отключение электричества рабочими, которые не предупредили жильцов и управляющую компанию, так как не смогли с ними связаться. Отмечается, что в доме часто отключают свет из-за строительства новых домов.
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Артем Кузьмин