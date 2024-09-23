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В доме отравившейся под Красноярском семьи нашли неизвестный порошок

23 сентября 2024, 15:50
Фото: istockphoto/M_Light_Zone

Фото: istockphoto/M_Light_Zone

В доме семьи из Назаровского района Красноярского края, где в результате отравления погибли четверо детей, в одном из шкафов нашли неизвестное вещество. Это порошок светлого цвета в пакетах без маркировки.


Об этом ТАСС сообщили в региональной прокуратуре. Находились найденные пакеты в шкафу на кухне. Что из себя представляет обнаруженное вещество, пока не установлено. Его состав и степень опасности для здоровья станут известны после проведения соответствующих исследований.

Ранее в Главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что на экспертизу уже отправлены найденные в доме удобрения, химикаты, таблетки для посудомоечной машины, остатки еды, а также ветеринарные лекарственные препараты, в том числе тетрамифарм. При работе с последним препаратом рекомендуется применять спецодежду и резиновые перчатки, а после использования необходимо вымыть руки с мылом.

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В крови разгромившего могилу Маслякова парня не обнаружено никаких препаратов
23 сентября 2024, 15:32

Фото: istockphoto/Andrey Ivanov

В крови 19-летнего парня, разгромившего могилу легенды КВН Александра Маслякова, не обнаружено никаких запрещённых веществ. При этом поведение его во время акта вандализма было довольно странным.
По предварительным данным, могила Маслякова — не первое захоронение известного человека, которое громил молодой человек, передаёт телеграм-канал Baza. В настоящее время правоохранители проверяют эту информацию.

На Кирилла уже давно жаловались его одногруппники. По их словам, у него нередко случались срывы и вспышки агрессии в колледже. Многие его побаивались из-за такого поведения. Студенты обращались по этому поводу к руководству учебного заведения, но никаких мер не предпринималось.

Сейчас Кирилл госпитализирован в психиатрическую клинику, где ему проведут подробное обследование. Возбуждено дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

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#студенты
#человек
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Дом отравившейся красноярской семьи в день трагедии обрабатывали дихлофосом
СК: дом отравившейся семьи в Красноярском крае обрабатывали дихлофосом
23 сентября 2024, 15:10

Фото: iStock/Dzurag

В Красноярском крае дом, где проживала отравившаяся семья, в день трагедии обрабатывали дихлофосом. В это время дети находились на улице. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК РФ.
Напомним, что в Красноярском крае в селе Красная Сопка семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей, которые были куплены в местном магазине. К сожалению, дети скончались в больнице. Взрослые пришли в сознание в понедельник.

По словам родителей, в этот день дом обрабатывался дихлофосом. Они отметили, что в это время дети находились на улице.

«Погуляли, потом зашли. Мама начала готовить ужин», — рассказал собеседник.

Прокуратура заявила, что проведет проверку версии о том, что семья могла отравиться продуктами собственного производства. Также из квартиры было изъято сыпучее вещество светлого цвета без маркировки, антибиотик для крупного рогатого скота и растительные пестициды.

Ранее следствие выяснило, что у всей семьи после ужина начали болеть животы, однако таблетку принял только отец.

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#мама
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Облаву на нелегальные обменники криптовалюты в Москве показала полиция
Нелегальные криптообменники под видом турфирм с оборотом 200 млн раскрыло МВД
23 сентября 2024, 15:05

Фото: МВД России

Нелегальные обменные пункты криптовалюты с оборотом 200 млн рублей работали под видом туристических компаний в Москве. Детали преступной схемы по обмену крипты раскрыли в МВД 23 сентября.
«Группировка осуществляла вывод за рубеж денежных средств в виде криптовалюты с извлечением дохода в особо крупном размере», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Обналичить электронную валюту в Москве владельцы пунктов предлагали в деловом центре на Пресненской набережной, а также в других районах столицы. За каждую транзакцию брали комиссию — не менее 1% от суммы перевода. Легально доход нигде не фиксировали.
«В ходе обысков в офисных помещениях и по адресам проживания фигурантов изъяты денежные средства в различной валюте, печати, электронные носители информации, средства связи, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение», — сообщает МВД.

Уголовное дело возбудили по 172 статье УК — незаконная банковская деятельность.

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Напавший на одноклассников ученик в Иркутской области интересовался убийствами
23 сентября 2024, 14:41

Фото: iStock/Cynthia Lempitsky

Ученик, напавший с молотком на одноклассников в школе в Иркутской области, интересовался массовыми убийствами в интернете. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник в школе.
По информации RT, молодой человек много читал, как нанести сильные и слабые травмы молотком. Это выяснилось при изучении содержимого его телефона.

Ранее стало известно, что в Балаганске Иркутской области ученик восьмого класса Артем Б. пронес в школу нож и три молотка в рюкзаке. 13-летний подросток ударил одноклассника молотком в раздевалке перед уроком физкультуры. В момент нападения пострадавший завязывал шнурки. Еще двое получили ранения, когда ребенок хаотично размахивал молотком. На крики прибежал преподаватель физкультуры и обезвредил злоумышленника.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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#человек
#преподаватель
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Появились подробности о напавшем на одноклассников ученике в Иркутской области
Напавший на одноклассников в Иркутской области увлекается японской культурой
23 сентября 2024, 13:13

Фото: istockphoto/Dzurag

Напавший на своих одноклассников школьник в Иркутской области интересуется культурой Японии, пишет Telegram-канал Shot. В частности, мальчика увлекают аниме и манга.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел в Балаганске, когда ученик восьмого класса Артем Б. пронес в школу нож и три молотка в рюкзаке. На входе отсутствовал металлодетектор как и охранник.

Нападавший 13-летний подросток ударил парня молотком в раздевалке перед уроком физкультуры. В момент нападения пострадавший завязывал шнурки. Еще двое получили ранения, когда ребенок хаотично размахивал молотком. На крики прибежал преподаватель физкультуры и обезвредил злоумышленника.

По данным Shot, мальчик писал в сети, что якобы вынашивал план массового убийства в течение четырех месяцев. Открыто дело о халатности, а также покушении на убийство двух и более малолетних. К слову, у Артема полная благополучная семья. Есть пятилетний брат.

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#россия
#криминал
#школьники
#нападение
#япония
#иркутская область
#новости
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«Страна.ua»: В Киеве неизвестные сожгли военный автобус ВСУ
23 сентября 2024, 12:31

Фото: istockphoto/trikolor

На Украине зафиксирован очередной случай поджога военного транспорта. В Киеве на улице Божина неизвестные подожгли микроавтобус, принадлежавший Вооружённым силам Украины (ВСУ).
Инцидент произошёл в ночь на 23 сентября, сообщает украинское издание «Страна.ua». Военный микроавтобус выгорел практически полностью. По словам местных жителей, незадолго до того, как машина загорелась, был слышен взрыв. Отмечается, что в Киеве в последнее время случаи поджогов военных автомобилей перестали быть редкостью.

Ранее представитель офиса украинского Генерального прокурора Надежда Максимец сообщила, что с начала нынешнего года зафиксировано 266 случаев поджога военных автомобилей и машин, принадлежащих территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкоматов - прим. ред.). Таким образом украинцы выражают своё недовольство тотальной мобилизацией.

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#мобилизация
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Зарезал знакомого: в Ивантеевке задержали подозреваемого в убийстве
23 сентября 2024, 12:26

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

Мужчину, подозреваемого в убийстве, задержали сотрудники вневедомственной охраны в городе Ивантеевка Пушкинского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Росгвардейцы получили информацию о том, что в квартире в одном из домов на Студенческой улице находится 30-летний мужчина с глубоким ножевым ранением. Правоохранители прибыли на место и узнали, что мужчина был со своим знакомым, они поругались, и знакомый ударил мужчину ножом. От полученных ран пострадавший умер до приезда скорой помощи», — говорится в сообщении.
Нападавший был задержан на месте. Оказалось, что это 49-летний местный житель. Его увели в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. По факту происшествия заведено уголовное дело.

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#ивантеевка
#убийство
#росгвардия
#криминал
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Школьник с молотками и ножом напал на одноклассников в Иркутской области
23 сентября 2024, 12:23

Фото: istockphoto/shishigami

Нападение на своих одноклассников с ножом и молотками совершил школьник из Иркутской области, передает Telegram-канал «360».
Уточняется, что инцидент произошел в школе №1. Есть как минимум трое пострадавших. Нападавший задержан учителем физкультуры.

Аналогичный случай недавно произошел в Челябинске, где юноша напал на одноклассников и преподавателей с молотком. По словам фигуранта, он даже собирался запустить трансляцию с места происшествия, чтобы прославиться.

Позже задержали замдиректора частного охранного предприятия. Открыто уголовное дело по статье о предоставлении не отвечающих требованиям безопасности услуг, что повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью.

Замдиректора учебного заведения обвинили в халатности.

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#россия
#школьники
#нападение
#иркутская область
#криминал
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«По пьяни»: что на самом деле погубило отравившихся пельменями детей из Красноярска, признания матери
23 сентября 2024, 12:14

Фото: istock /burcu saritas

В одном из сел Красноярского края многодетная семья оказалась в больнице после ужина с пельменями и курицей из магазина. Все четверо детей скончались в реанимации. Главе семейства и его беременной супруге удалось выжить. Для разбирательства в трагедии правоохранители первым делом направились в местный магазин, где красноярцы приобрели продукты. Однако позже выяснилось, что погубить собственных детей могли родители. О том, что на самом деле произошло в квартире накануне отравления всего семейства расскажет редакция «Радио 1».

Отравление пельменями в Красноярске


Супруги из Красноярска воспитывали четверых детей в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет. Кроме того, мать сейчас беременна пятым ребенком. Вся семья почувствовала себя плохо утром 21 сентября. Накануне вечером они поужинали пельменями и курицей из местного магазина «Олимп».

«Около 6 часов утра у всех членов семьи появились признаки кишечного расстройства: тошнота, головокружение, рвота», — рассказали в СК.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о продаже небезопасной продукции. Магазин, где была куплена еда, проверяется, а сама «подозрительная продукция» изъята для экспертизы. Однако новый поворот в деле появился после того, как видеозапись с камер видеонаблюдения из магазина не подтвердила, что семья из Красноярского края, где от отравления погибли четыре ребенка, покупала куриное мясо в местном магазине.


От чего на самом деле умерли дети из Красноярска

Фото: istock /Vera Shestak

Местные жители предполагают, что отравление семейства могло произойти из-за хранения яда для мух на кухне. Якобы отрава находилась рядом с продуктами и по ошибке родители могли добавить смесь в приготовленную еду.

«Говорят, когда готовили пельмени, стояли у них рядом приправа и отрава от мух. И якобы они перепутали, эту отраву от мух насыпали вместо приправы», — пояснила продавщица «Олимпа».

Женщина указала на то, что больше никто из жителей села не высказывал недовольства по поводу своего состояния.

«Если бы дело было в продуктах из магазина, то уже половина деревни пострадала бы», — отметила она.

Между тем, пользователи сети отмечают неурядицы в доме семьи, ставшей жертвой происшествия.

«Уличная обувь на кухне, повсюду пустые бутылки из-под пива, грязь и плесень, пепельница рядом с кроватью. Очевидно, это маргинальная семья. По пьяни они могли добавить в пельмени крысиный яд вместо соли», — рассуждают соседи.
Кроме того, выяснилось, что дом, в котором проживало семейство, накануне обрабатывали дихлофосом.

«Очень много странных обстоятельств», «Они сами отравили детей», — предполагают местные жители

Тетя детей рассказала, как везла их в больницу


Тетя семьи, отравившейся пельменями и курицей в районе Красноярска, рассказала «Пятому каналу» о том, как она буквально переносила детей в автомобиль, чтобы отвезти их в больницу.

«Я приехала и не могла достучаться. Он (отец семейства) с трудом вышел, а обратно не смог зайти, я его привела. Дети вышли толпой, я подталкивала среднего, а самого маленького взяла на руки и вынесла к машине. Он у меня с рук обмяк, упал. Я потянула его в машину», — рассказала родственница.

Фото: istock /Far700

Мать погибших в Красноярском крае детей раскрыла важную деталь


Женщина, в семье которой четверо детей умерли от отравления, на допросе заявила, что не добавляла посторонних веществ при приготовлении пищи. Она также рассказала, что двое старших детей варили пельмени самостоятельно.

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#красноярский край
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