В доме отравившейся под Красноярском семьи нашли неизвестный порошок

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В доме семьи из Назаровского района Красноярского края, где в результате отравления погибли четверо детей, в одном из шкафов нашли неизвестное вещество. Это порошок светлого цвета в пакетах без маркировки.
Об этом ТАСС сообщили в региональной прокуратуре. Находились найденные пакеты в шкафу на кухне. Что из себя представляет обнаруженное вещество, пока не установлено. Его состав и степень опасности для здоровья станут известны после проведения соответствующих исследований.
Ранее в Главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что на экспертизу уже отправлены найденные в доме удобрения, химикаты, таблетки для посудомоечной машины, остатки еды, а также ветеринарные лекарственные препараты, в том числе тетрамифарм. При работе с последним препаратом рекомендуется применять спецодежду и резиновые перчатки, а после использования необходимо вымыть руки с мылом.
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Александр Бойцов