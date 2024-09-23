В доме отравившейся под Красноярском семьи нашли неизвестный порошок

В одном из сел Красноярского края многодетная семья оказалась в больнице после ужина с пельменями и курицей из магазина. Все четверо детей скончались в реанимации. Главе семейства и его беременной супруге удалось выжить. Для разбирательства в трагедии правоохранители первым делом направились в местный магазин, где красноярцы приобрели продукты. Однако позже выяснилось, что погубить собственных детей могли родители. О том, что на самом деле произошло в квартире накануне отравления всего семейства расскажет редакция «Радио 1».