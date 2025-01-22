В Туве арестовали военнослужащего после избиения контрактников

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Абаканский гарнизонный военный суд на два месяца арестовал младшего сержанта, подозреваемого в избиениях военнослужащих-контрактников. Об этом сообщает 2-й Восточный окружной военный суд в своём телеграм-канале.
По версии следствия, 13 января младший сержант находился на территории воинской части и «безосновательно применил в отношении военнослужащих той же воинской части насилие, выраженное в нанесении ударов специальным средством — палкой резиновой и разрядом электрического тока электрошокера». В суде добавили, что постановление ещё не вступило в законную силу.
19 января в Telegram-канале Baza появилось видео с избиением контрактников в воинской части №55115 в городе Кызыле. Канал утверждал в комментарии, что военная полиция избивает и пытает электрошокером солдат с ранениями.
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Александр Бойцов