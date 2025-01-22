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В Туве арестовали военнослужащего после избиения контрактников

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Абаканский гарнизонный военный суд на два месяца арестовал младшего сержанта, подозреваемого в избиениях военнослужащих-контрактников. Об этом сообщает 2-й Восточный окружной военный суд в своём телеграм-канале.


По версии следствия, 13 января младший сержант находился на территории воинской части и «безосновательно применил в отношении военнослужащих той же воинской части насилие, выраженное в нанесении ударов специальным средством — палкой резиновой и разрядом электрического тока электрошокера». В суде добавили, что постановление ещё не вступило в законную силу.

19 января в Telegram-канале Baza появилось видео с избиением контрактников в воинской части №55115 в городе Кызыле. Канал утверждал в комментарии, что военная полиция избивает и пытает электрошокером солдат с ранениями.

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#полиция
#насилие
#видео
#telegram
#солдат
В «Доме тигра» Ленобласти спасают брошенного тигрёнка с переломанными лапами
22 января 2025, 23:22

В зоопарк Нижнего Новгорода «Лимпопо» подкинули тигрёнка с переломанными лапами. Впоследствии зверя передали в хоспис для диких животных «Дом тигра» в Ленинградской области, поскольку зоопарк не мог обеспечить большой кошке необходимое лечение. Об этом сообщает официальное сообщество ВК «Дом тигра».
Уточняется, что у пятимесячной тигрицы обнаружили переломы плечевых костей передних лап.

По словам специалистов, травмы могли быть вызваны неправильным уходом и кормлением. Кости животного стали хрупкими из-за «хрустальной болезни» и могли ломаться даже от обычных прыжков.

Бывшие владельцы тигрицы, вероятно, приобрели её как «живую игрушку» и не имели представления о правильном уходе.

Животное хорошо перенесло дорогу длиной 2,5 тыс. км, сообщают в официальной ВК-группе «Дом тигра». Полное обследование и рентген запланированы на ближайшее время. Предварительные прогнозы благоприятные, поскольку позвоночник тигренка не повреждён. Лечение может занять несколько месяцев.

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В Туве арестовали военнослужащего после избиения контрактников
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Bild: Афганец с ножом напал на детский сад в Германии, есть погибшие
22 января 2025, 22:33

Фото: istockphoto/Diy13

В баварском городе Ашаффенбург 28-летний нелегальный мигрант из Афганистана набросился с ножом на группу воспитанников детского сада, гулявших в парке Шенталь. В результате нападения погиб двухлетний мальчик из Марокко и 41-летний мужчина, который встал на защиту детей.
О страшном инциденте рассказало немецкое издание Bild. Кроме того, маленькая девочка из Сирии получила удар ножом в шею, а воспитательница группы сломала руку, спасаясь от террориста.

Сбежавшего афганца преследовали прохожие до момента задержания его полицией. Министр внутренних дел Баварии сообщил: нелегал находится в Германии с 2022 года и неоднократно привлекался к ответственности за насилие, но каждый раз он проходил лечение в психиатрической клинике, после чего оказывался на свободе.

Канцлер Германии назвал случившееся нападение «невообразимым террористическим актом». Хотя, немцы, наверное, уже привыкли, особенно после «ночи длинных ножей» в Кёльне и других городах Германии в канун нового 2016 года.

«Я устал от того, что каждые несколько недель в нашей стране происходят такие акты насилия. От людей, которые, по сути, приехали к нам, чтобы найти здесь защиту. Ложная толерантность здесь совершенно неуместна», — заявил Шольц журналистам издания.

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В ЯНАО мать и дочь пытались отравить сына и брата
22 января 2025, 20:03

Фото: istockphoto/Elena Horrmann

Мать с помощью дочери травила медицинскими препаратами родного сына брата в Ямало-Ненецком автономном округе. После возвращения из тюрьмы он принялся терроризировать близких, которые захотели таким способом избавиться от него.
Сын Жанны и брат Кристины Г. вернулся из тюрьмы совершенно неуправляемым. Родные начали незаметно травить его, подсыпая лекарства в алкоголь и вливая ему в рот во время сна. Бывший заключенный попал в больницу, где его спасли, не заметив ничего подозрительного.

Через некоторое время женщины сделали еще одну попытку убийства, подговорим собутыльника мужчины Андрея подпихнуть жертве заранее заготовленную бутылку. Мужчина второй раз попал в больницу и снова выжил, но на этот раз врачи обнаружили в анализах подозрительное сочетание медицинских препаратов.

Фото: istockphoto/Jose Jonathan Heres

Судебные разбирательства продолжались в течение года. Женщины приводили многочисленные доказательства побоев и прочих издевательств, которым их подвергал близкий родственник. Однако покушение на убийство остаётся таковым независимо от личных качеств и поведения потерпевшего. Взявшие на себя роль карающей инстанции Жанна, Кристина и их соучастник Андрей приговорены к девяти годам лишения свободы каждый.

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Во Владивостоке курсант пострадал из-за взорвавшейся у него в руках мины
Baza: на выставке во Владивостоке в руках у курсанта взорвалась мина
22 января 2025, 19:40

Фото: iStock/maxim4e4ek

Мина американского производства взорвалась в руках у курсанта, который посетил выставку ко Дню военного инженера во Владивостоке. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел во вторник, 21 января. Один из курсантов заинтересовался миной из США, лежащей на столе среди экспонатов. Он взял мину в руку, и сразу же раздался взрыв.

В результате детонации снаряда курсант получил минно-взрывные травмы и многочисленные ранения. Согласно информации канала, у пострадавшего оказались повреждены кисти рук, бедра и шея.

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В Красногорске две семьи отравились средством от насекомых в частном доме
22 января 2025, 19:00

Фото: пресс-служба прокуратуры МО

Шесть жильцов частного дома в посёлке Истра Красногорского городского округа, в том числе четверо детей, обратились за медицинской помощью с симптомами отравления. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
«По предварительной, информации, накануне в доме проводили обработку помещений от насекомых инсектицидным средством. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, угрозы их жизни и здоровью нет», – отметили в пресс-службе.
Красногорская городская прокуратура организовала проверку. В ходе неё она установит обстоятельства произошедшего, а также изучит бытовые условия проживания несовершеннолетних.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Эрдоган заплакал на церемонии прощания с жертвами пожара на горнолыжном курорте
22 января 2025, 18:45

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: kremlin.ru)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не смог сдержать эмоций и заплакал на прощании с жертвами пожара на горнолыжном курорте в провинции Болу. Трагедия унесла жизни 76 человек.
Об этом сообщает газета Hürriyet. В публикации уточняется, что Эрдоган посетил похороны восьми членов одной семьи, которые не сумели выбраться из горящего здания гостиницы. Во время церемонии прощания глава государства заплакал. Справившись с эмоциями, он выразил соболезнования родственникам погибших и принял участие в заупокойной молитве.

Пожар охватил отель Grand Kartal. От огня, дыма и под обрушившимися стенами и перекрытиями погибли 76 человек. Среди жертв как граждане Турции, так и туристы из других стран, приехавшие на отдых. Россиян в числе погибших нет.

Ранее президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Эрдогану и народу Турции в связи с трагедией.

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Кандидата в депутаты от ЛДПР могут посадить на 10 лет за ДТП в Подмосковье
22 января 2025, 18:13

Фото: iStock/Hakase_

Кандидату в депутаты от ЛДПР, 33-летнему Андрею Ч., грозит 10 лет колонии из-за того, что протаранил машину ДПС в Московской области, а затем скрылся после совершения преступления. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Андрей работал водителем снегоуборочной машины. В декабре 2024 года сотрудник ГИБДД попросил его показать документы, и Андрей решился устроить ДТП.

Виновник происшествия скрывался у родных в Тверской области последние полтора месяца.



Недавно его задержали, прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего, пишет Mash.

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#машины
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В Сергиевом Посаде поймали афериста, обманувшего женщину на 3,5 млн рублей
22 января 2025, 13:39

Фото: iStock / fizkes

Полицейские задержали в Сергиево-Посадском городском округе мошенника, выманившего у 57-летней местной жительницы 3,5 млн рублей. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«В дежурную часть поступило заявление о мошенничестве. Установлено, что с женщиной по телефону связался якобы «сотрудник правоохранительных органов» и сообщил, что на неё пытаются оформить финансовый заём третьи лица. Звонивший убедил, что для предотвращения противоправных действий ей нужно самостоятельно оформить кредит, обналичить деньги и передать курьерам для перевода в цифровую валюту, чтобы обеспечить их сохранность. Женщина сделала это», – рассказала Петрова.
В результате по подозрению в совершении преступления был установлен и задержан 32-летний житель Марий Эл. Возбуждено уголовное дело по стать о мошенничестве. Злоумышленник заключён под стражу.

Полицейские устанавливают соучастников фигуранта, выявляют дополнительные эпизоды противоправной деятельности.

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Позвал помириться и выпить кофе, но вместо этого убил: в Воронежской области муж расправился с молодой супругой
22 января 2025, 13:20

Светлана (фото: социальные сети)

В ночь с 16 на 17 января в лесу под Лисками Воронежской области было найдено тело 32-летней Светланы Ш., старшей медсестры местной больницы. Предварительный осмотр показал, что смерть женщины была насильственной. Травмы, полученные жертвой, указывали на жестокое убийство. О подробностях трагедии расскажет «Радио 1».

«Если исчезну — виноват муж»


Светлана заранее сообщила близким, что в случае её исчезновения виновником станет её муж Денис. Вероятно, когда она поняла, что супруг везёт её не мириться, она успела оповестить об этом родных.

Однако искать подозреваемого долго не пришлось. На следующий день Денис сам пришёл в полицию и признался в совершении преступления. Мужчина не проявил раскаяния, объяснив свои действия тем, что его жена «достала», но подробности не уточнил.

Выяснилось, что накануне супруги поссорились. В их семье были натянутые отношения, муж с женой часто ссорились. Светлана несколько раз пыталась уйти, но вновь возвращалась к возлюбленному.

«Она уходила от него, а потом снова возвращалась. Мы просили её уйти, она обещала, но тянула время. Не хотела, чтобы семья разрушилась. Но на его поведение жаловалась неоднократно: он мог поднять руку. Мы переживали за неё», — рассказывают друзья девушки в Вести Воронеж.

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Пригласил выпить кофе


В тот вечер, 16 января, Денис предложил жене встретиться и поговорить за чашкой кофе. Светлана согласилась, даже не подозревая, что может произойти нечто плохое.

В итоге мужчина увёз её за город, а на вопросы не отвечал. Запаниковав, девушка начала писать сообщения друзьям и близким.

Мужчина остановил машину, когда доехал до леса, в котором напал на жену. После преступления он оставил её тело, накрыв его курткой, и уехал.

Фото: istockphoto / Pawel Kajak

После убийства лёг спать


После преступления Денис спокойно вернулся домой, принял душ и лёг спать. Только на следующее утро он пошёл в полицию, чтобы признаться в содеянном.

Мужчина работал водителем фуры, был спокойным и приветливым на людях. Однако родные Светланы знали, что он был скрытым тираном. Они долго просили девушку уйти от него.

В настоящее время на Дениса возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Мужчина арестован и помещён в СИЗО. Экспертиза установила, что он был вменяем и осознавал свои действия.

Родители погибшей занимаются организацией похорон и оформлением опеки на пятилетнего внука.

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