Bild: Афганец с ножом напал на детский сад в Германии, есть погибшие

Фото: istockphoto/Diy13
В баварском городе Ашаффенбург 28-летний нелегальный мигрант из Афганистана набросился с ножом на группу воспитанников детского сада, гулявших в парке Шенталь. В результате нападения погиб двухлетний мальчик из Марокко и 41-летний мужчина, который встал на защиту детей.
О страшном инциденте рассказало немецкое издание Bild. Кроме того, маленькая девочка из Сирии получила удар ножом в шею, а воспитательница группы сломала руку, спасаясь от террориста.
Сбежавшего афганца преследовали прохожие до момента задержания его полицией. Министр внутренних дел Баварии сообщил: нелегал находится в Германии с 2022 года и неоднократно привлекался к ответственности за насилие, но каждый раз он проходил лечение в психиатрической клинике, после чего оказывался на свободе.
Канцлер Германии назвал случившееся нападение «невообразимым террористическим актом». Хотя, немцы, наверное, уже привыкли, особенно после «ночи длинных ножей» в Кёльне и других городах Германии в канун нового 2016 года.
Читайте также:
Мошенники воспользовались Трампом
Депутат открыл стрельбу по мигрантам, которые с ножами требовали отдать им женщину
«Президент Юн!»: Сторонники президента Южной Кореи разгромили здание суда
Сбежавшего афганца преследовали прохожие до момента задержания его полицией. Министр внутренних дел Баварии сообщил: нелегал находится в Германии с 2022 года и неоднократно привлекался к ответственности за насилие, но каждый раз он проходил лечение в психиатрической клинике, после чего оказывался на свободе.
Канцлер Германии назвал случившееся нападение «невообразимым террористическим актом». Хотя, немцы, наверное, уже привыкли, особенно после «ночи длинных ножей» в Кёльне и других городах Германии в канун нового 2016 года.
«Я устал от того, что каждые несколько недель в нашей стране происходят такие акты насилия. От людей, которые, по сути, приехали к нам, чтобы найти здесь защиту. Ложная толерантность здесь совершенно неуместна», — заявил Шольц журналистам издания.
Читайте также:
Мошенники воспользовались Трампом
Депутат открыл стрельбу по мигрантам, которые с ножами требовали отдать им женщину
«Президент Юн!»: Сторонники президента Южной Кореи разгромили здание суда
Александр Бойцов