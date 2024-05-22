В Москве возбудили дело после того, как нашли в водоеме тело ребенка

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После нахождения тела ребёнка в водоеме Москвы заведено уголовное дело по статье об убийстве. Как сообщает столичный главк СКР, следователи устанавливают личность матери погибшего.
До этого СК сообщал, что следователи начали проверку после того, как в водоеме на юго-востоке Москвы обнаружили тело ребенка. В Телеграм-канале столичной прокуратуры уточняется, тело нашли в реке Чурилиха в парке района Кузьминки.
Сейчас специалисты изучают записи с камер видеонаблюдения, устанавливаются свидетели. Чтобы установить точную причину смерти ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее сообщалось, что боеприпас едва не убил ребенка в Белгородской области.
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«По факту обнаружения тела ребенка в водоеме на юго-востоке Москвы возбуждено уголовное дело (часть 2 статья 105 УК РФ - убийство)... Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление личности матери ребенка», — сказано в сообщении.
Сейчас специалисты изучают записи с камер видеонаблюдения, устанавливаются свидетели. Чтобы установить точную причину смерти ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее сообщалось, что боеприпас едва не убил ребенка в Белгородской области.
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Алина Юрчак