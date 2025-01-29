В Доминиканской республике покойник моргнул в гробу

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В Доминиканской республике приглашенные на похороны люди увидели, как умерший моргнул, сообщила газета Daily Mail.
Родные и друзья умершего во время церемонии прощания заметили, что лежащий в гробу покойник несколько раз приоткрыл глаза. Испугавшиеся гости достали телефоны, чтобы запечатлеть странный инцидент. Одна из присутствующих женщин выразила предположение, что в реальности мужчина жив и приходит в себя. Остальные родные решили вызвать скорую помощь, чтобы отвезти его в медицинское учреждение.
Когда видео попало в Сеть, часть пользователей сказали, что движение глаз покойника — это оптическая иллюзия, ставшая следствием вспышки, которая отразилась в не до конца закрытых глазах умершего. Остальные сочли движение век внешним проявлением посмертных изменений в тканях и мышцах. После трупного окоченения мышцы людей порой непроизвольно сокращаются.
Неизвестно, обратились ли гости церемонии прощания за помощью к медикам.
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Когда видео попало в Сеть, часть пользователей сказали, что движение глаз покойника — это оптическая иллюзия, ставшая следствием вспышки, которая отразилась в не до конца закрытых глазах умершего. Остальные сочли движение век внешним проявлением посмертных изменений в тканях и мышцах. После трупного окоченения мышцы людей порой непроизвольно сокращаются.
Неизвестно, обратились ли гости церемонии прощания за помощью к медикам.
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Ольга Енгалычева