Спасатели эвакуировали с горы Фишт пятерых туристов и тело погибшего

01 октября 2025, 11:18

Фото: Istock/sezer66

В Адыгее российские спасатели эвакуировали с горы Фишт группу туристов, которые застряли на склоне. Среди них было тело одного погибшего. Пятеро человек выжили, один из них получил травмы. Об этом сообщает МЧС.