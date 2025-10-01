Спасатели эвакуировали с горы Фишт пятерых туристов и тело погибшего
В Адыгее российские спасатели эвакуировали с горы Фишт группу туристов, которые застряли на склоне. Среди них было тело одного погибшего. Пятеро человек выжили, один из них получил травмы. Об этом сообщает МЧС.
Погибшего туриста эвакуировали со сложного участка с помощью воздушного судна и передали следственным органам Республики Адыгея.
Вертолёт Ка-32 доставил одного пострадавшего к машине скорой помощи, чтобы медики осмотрели его травмы и начали лечение. Ещё четверых туристов спасатели доставили к стоянке, где находился их личный транспорт. Они смогут вернуться домой самостоятельно.
29 сентября стало известно, что двое туристов сорвались со скалы во время восхождения на гору Фишт. Один погиб на месте, второй получил травмы и не мог спуститься сам. Эвакуацию не удалось начать сразу из-за ухудшения погоды.
Ранее в Китае турист сорвался с вершины высотой 5,5 км и погиб.
Читайте также: