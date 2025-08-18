В Домодедово сосед расстрелял отдыхающих из-за музыки
Из-за перестрелки в Домодедово двое мужчин серьёзно пострадали
В коттеджном поселке Рэд произошёл инцидент с применением пневматического оружия. Неизвестный открыл стрельбу по трём мужчинам, которые находились в беседке на берегу озера. В результате двое получили ранения. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Конфликт произошёл в ночь с 13 на 14 августа, когда компания отмечала праздник. Около 1:30 раздались девять выстрелов. Один из пострадавших получил ранение под лопатку, второй был ранен в шею. Третий мужчина, оставшийся невредимым, вызвал полицию и скорую помощь.
«Сотрудники полиции после случившегося взяли с нас какие-то объяснения. С той ночи и по сей день, никто со мной не связывался, как и с моим другом», — рассказал один из потерпевших.Местные жители отмечают, что в ту ночь никто из соседей не жаловался на шум. На данный момент один из раненых уже выписан из больницы, второй продолжает лечение. Обоим потребовалось хирургическое вмешательство. Полиция ведёт расследование.