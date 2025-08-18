В Индии трёхлетнюю девочку спасли после укусов ядовитой змеи
В индийском штате Уттар-Прадеш произошло невероятное спасение трёхлетней девочки, получившей три укуса от крайта — одной из самых ядовитых змей в мире. Как сообщает Times of India, инцидент произошел, когда малышка Канчан спала на полу рядом с бабушкой.
Змея несколько раз укусила ребенка в левый локоть. Уже через несколько минут у девочки началось онемение тела и проблемы с дыханием. В критическом состоянии её доставили в районную больницу и немедленно подключили к аппарату ИВЛ.
Медикам потребовалось ввести 40 доз противоядия в течение суток, чтобы нейтрализовать смертельно опасный нейротоксин. Девочка провела 11 дней на искусственной вентиляции лёгких и ещё 9 дней под наблюдением врачей. Через две недели Канчан смогла самостоятельно есть и пить, а затем к ней начал возвращаться голос.
Врачи признали, что случай уникальный, обычно при таких множественных укусах крайта шансы на выживание практически отсутствуют. Сейчас жизнь ребенка вне опасности, она продолжает восстановление после перенесённой интоксикации.
