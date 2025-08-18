В Индии трёхлетнюю девочку спасли после укусов ядовитой змеи

18 августа 2025, 11:56

Девочке из Индии ввели 40 доз противоядия, чтобы нейтрализовать токсин змеи

Фото: iStock/ePhotocorp

В индийском штате Уттар-Прадеш произошло невероятное спасение трёхлетней девочки, получившей три укуса от крайта — одной из самых ядовитых змей в мире. Как сообщает Times of India, инцидент произошел, когда малышка Канчан спала на полу рядом с бабушкой.