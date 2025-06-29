В Домодедово туристы ждут рейс в Египет 20 часов
В аэропорту Домодедово задерживается рейс в Хургаду авиакомпании EgyptAir. Около 300 человек ждут вылет почти 20 часов, пишет телеграм-канал SHOT.
Уточняется, что рейс был запланирован на 1:15 29 июня. В районе 0:20 все пассажиры отправились к выходам на посадку, где узнали, что вылет переносится. Сначала представители компании не комментировали сложившуюся ситуацию, однако потом сообщили, что рейс запланирован на сегодня — в 17:00. Позднее его перенесли ещё на 20:00.
Всех пассажиров провели через таможенный контроль, аннулировали посадочные и отправили в отели. По словам некоторых туристов, им пришлось самим оплачивать номер в гостинице.
По предварительной информации, причиной задержки стала поломка самолёта. Airbus A330 накануне вечером прилетел в Домодедово из Шарм-эш-Шейха
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