В Домодедово туристы ждут рейс в Египет 20 часов

29 июня 2025, 15:31

SHOT: около 300 пассажиров EgyptAir ждут рейс в Египет уже 20 часов

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

В аэропорту Домодедово задерживается рейс в Хургаду авиакомпании EgyptAir. Около 300 человек ждут вылет почти 20 часов, пишет телеграм-канал SHOT.