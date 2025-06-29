Власти Приморья рассказали о состоянии пострадавших в ТЦ Владивостока

29 июня 2025, 15:13

Восемь пострадавших при утечке газа в ТЦ Владивостока находятся в сознании

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Восемь пострадавших при утечке неизвестного газа в торговом центре «Реми сити» во Владивостоке находятся в сознании. Госпитализация никому не потребовалась, их состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство и министерство здравоохранения Приморского края.