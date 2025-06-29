Власти Приморья рассказали о состоянии пострадавших в ТЦ Владивостока
Восемь пострадавших при утечке неизвестного газа в торговом центре «Реми сити» во Владивостоке находятся в сознании. Госпитализация никому не потребовалась, их состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство и министерство здравоохранения Приморского края.
Ранее телеграм-канала Baza передавал, что в момент происшествия некоторые потеряли сознание, после чего были доставлены с признаками отравления в больницу. Позже стало известно, что во время инцидента пострадал еще один человек. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Перед этим сообщалось, что после возгорания на туристическом катамаране во Владивостоке следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.
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