В историческом центре Антальи огонь охватил гостиницу и несколько зданий

29 июня 2025, 14:56

DHA: В квартале Калеичи в историческом центре Антальи загорелась гостиница

Фото: iStock/ grafoto

В историческом центре Антальи в квартале Калеичи произошел пожар в гостинице и трех зданиях, стоявших неподалеку, проинформировало турецкое агентство DHA, уточняя, что пожар вспыхнул в 12:00 по московскому времени.





Причины инциденты пока не раскрывались. Пожарные приступили к тушению огня, но процесс затруднен из-за узких улиц, указали в агентстве.



Генконсульство РФ в Анталье пока не получало сведения о том, находились ли в отеле граждане РФ, сообщило агентство РИА Новости.



Квартал Калеичи расположен в районе Муратпаша. Его окружают море и сухопутные укрепления, там есть здания разных периодов.



К настоящему моменту пожар уже потушили, пострадавших нет.





«Пожар, возникший на мансарде гостиницы в Калеичи по неустановленной пока причине, быстро и эффективно потушен. Гости, находившиеся в трех зданиях, были оперативно эвакуированы», — уточнялось в сообщении офиса губернатора провинции.