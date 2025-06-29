Две дачи сгорели из-за удара молнии в Новосибирской области

Фото: iStock/Maksym Isachenko

В Новосибирской области из-за удара молнии полностью сгорели две дачи. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.



Инцидент произошел на территории садоводческого товарищества «Вега-1» под городом Бердском. Предполагается, что молния ударила в ель, которая росла между двумя домами. В результате вспыхнул обломок ствола, после чего огонь спровоцировал замыкание электропроводов, что и привело к возгоранию строений. Предварительно, обошлось без пострадавших и жертв, других разрушений нет.

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Лидия Пономарева

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