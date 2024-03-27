В Домодедово водовоз вспорол брюхо самому большому в мире пассажирскому самолету

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Рейс «Москва - Дубай» должен был осуществляться на самом большом пассажирском самолете в мире — «Аэрбас А-380». Но случилось непредвиденное, сообщает 112.
К самолету подъехал водовоз, требовалось заправить борт питьевой водой, но водитель спецмашины перепутал педали и вместо того, чтобы плавно припарковаться у нужного отверстия, как консервным ножом прошел по фюзеляжу.
Сейчас рейс задержан на неопределенный срок. Водителя водовоза увезли в больницу в шоковом состоянии. Мужчина так основательно стрессанул, что словил «паническую атаку».
На месте работают службы аэропорта Домодедово, они оценивают ущерб, причиненный корпусу самолета.
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Сейчас рейс задержан на неопределенный срок. Водителя водовоза увезли в больницу в шоковом состоянии. Мужчина так основательно стрессанул, что словил «паническую атаку».
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Мария Федоровцева