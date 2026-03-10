Россиянин принёс на суд по делу о наркотиках шприц и таблетки в потайном кармане
В Новокузнецке судебные приставы задержали мужчину, который попытался пронести в суд запрещённые предметы, спрятав их в потайном кармане сумки. Как сообщает УФССП по Кемеровской области, гражданин пришёл на заседание, касающееся дела его сожительницы.
Россиянин прибыл в Орджоникидзевский районный суд в качестве слушателя по уголовному делу, связанному с наркотиками, в котором фигурировала его единожительница. На входе мужчина отрицал наличие запрещённых предметов, однако приставы обратили внимание на его нервозность во время досмотра.
При проверке сумки специалисты нашли скрытый карман, в котором лежали шприц, игла, медицинский флакон со следами вещества, отвёртка с изогнутым концом и расфасованные по пакетикам таблетки. Судебные приставы составили на мужчину протокол о неисполнении распоряжения судебного пристава и передали его в полицию.
