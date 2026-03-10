Россиянин принёс на суд по делу о наркотиках шприц и таблетки в потайном кармане

10 марта 2026, 10:21

В Новокузнецке задержали мужчину, пытавшегося пронести запрещённые вещи в суд

Фото: Istock/Natalia Shabasheva

В Новокузнецке судебные приставы задержали мужчину, который попытался пронести в суд запрещённые предметы, спрятав их в потайном кармане сумки. Как сообщает УФССП по Кемеровской области, гражданин пришёл на заседание, касающееся дела его сожительницы.