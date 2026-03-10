Москвич под наркотиками убил и выпотрошил 26-летнюю жену в Ростове

10 марта 2026, 10:38

В Ростове мужчина убил жену и покончил с собой в Краснодарском крае

Фото: Istock/Daniel Tadevosyan

В Ростове-на-Дону наркоман убил свою жену, после чего покончил с собой в Краснодарском крае. Подробности сообщает пресс-служба областного Следственного комитета.