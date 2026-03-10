Москвич под наркотиками убил и выпотрошил 26-летнюю жену в Ростове
В Ростове-на-Дону наркоман убил свою жену, после чего покончил с собой в Краснодарском крае. Подробности сообщает пресс-служба областного Следственного комитета.
По предварительным сведениям, супруги приехали из Москвы и арендовали квартиру в одном из жилых комплексов. Трагедия произошла после того, как 46-летний мужчина употребил запрещённые вещества. В неадекватном состоянии он напал на 26-летнюю супругу.
По информации источников, расправа над женщиной продолжалась около пяти часов. Тело погибшей злоумышленник спрятал в кладовке. При этом части её внутренних органов преступник разбросал по квартире. После совершения преступления мужчина выехал на автомобиле в соседний регион, где покончил с собой. Подробности случившегося устанавливаются.
