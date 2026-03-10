Женщина с обнаженной грудью погналась за тремя школьниками
В Таиланде 40-летняя женщина попыталась совратить трех 15-летних подростков. Об этом сообщает The Thaiger.
Инцидент произошел около часа ночи в субботу, 28 февраля, в провинции Районг. Группа школьников возвращалась с храмовой ярмарки, когда рядом с ними остановилась женщина на мотоцикле. Она предложила подвезти их, и подростки согласились.
Когда они добрались до места назначения, местная жительница неожиданно задрала футболку и обнажила грудь. Несовершеннолетние попытались уйти, но она схватила одного из них за руку. В панике они побежали, а женщина последовала за ними. К счастью, мимо проезжал мужчина, который помог подросткам.
Родители пострадавших обратились в полицию, злоумышленницу задержали. Она заявила, что не планировала вступать в сексуальный контакт с подростками и что всё произошедшее было недоразумением. Позже она встретилась с родителями школьников, принесла извинения и пообещала не допускать подобных ситуаций в будущем.
