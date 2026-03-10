Женщина с обнаженной грудью погналась за тремя школьниками

10 марта 2026, 10:46

В Таиланде 40-летняя женщина пыталась совратить трех школьников на фестивале

Фото: iStock/Motortion

В Таиланде 40-летняя женщина попыталась совратить трех 15-летних подростков. Об этом сообщает The Thaiger.