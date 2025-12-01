Россиянка дважды ударила мужа в грудь вилкой для разделки мяса

01 декабря 2025, 18:09

Жительница Волгоградской области ранила мужа вилкой во время бытовой ссоры

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области 42-летняя местная жительница во время конфликта нанесла своему 36-летнему мужу два удара вилкой для разделки мяса. Об этом сообщает региональный Главк МВД.





По предварительной информации следствия, супруги ссорились из-за бытовых вопросов. Конфликт быстро перерос в агрессию. В какой-то момент женщина схватила кухонную вилку и ударила ею мужа в область грудной клетки. Мужчина получил серьёзное проникающее колотое ранение.



Скорая помощь доставила его в больницу, где врачи диагностировали травму и проинформировали полицию о характере происшествия. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Сейчас они решают вопрос о мере пресечения для подозреваемой.





