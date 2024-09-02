В Донецке нашли характерные для боеприпасов НАТО фрагменты

Фото: Минобороны РФ
В Старомихайловке Кировского района Донецка обнаружены фрагменты кассетных боеприпасов НАТО, информирует РИА Новости.
Отмечается, что на месте происшествия обнаружены фрагменты с «чешуйками» и белыми лентами. За свой внешний вид боеприпасы получили название «колокольчики».
Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в результате детонации взрывного устройства в поселке Старомихайловка пострадали пять детей.
Ранее украинские войска атаковали торговый центр в Донецке. В момент взрыва в торговом центре находились более 100 человек.
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Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в результате детонации взрывного устройства в поселке Старомихайловка пострадали пять детей.
Ранее украинские войска атаковали торговый центр в Донецке. В момент взрыва в торговом центре находились более 100 человек.
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Александр Климов