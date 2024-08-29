Появились кадры работы БПЛА на Ореховском направлении по позициям и техники боевиков ВСУ

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Военный корреспондент Влад Андрица поделился видео, на котором запечатлена работа операторов беспилотников батальона «Алания» против техники и позиций Вооруженных сил Украины на Ореховском направлении. Об этом пишет RT.
По данным канала, военный с позывным «Кот» рассказал, что российские бойцы изготавливают специальные «лепестки», которые сбрасываются на дорогу. Когда автомобиль Вооруженных сил Украины наезжает на них, у него лопается колесо. После этого российские военные сразу отрабатывают по машине противника.
Помимо этого, есть приспособление, которое похоже на автомат с игрушками. Его надевают на беспилотник и с помощью него достают с минных полей Mavic, которые упали. Кроме того, появился аппарат РЭБ. Отмечается, что с его помощью возможно подавлять управление вражескими «птичками», в то время как наши БПЛА летают свободно.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что Вооруженным силам Украины без прикрытия ПВО грозят серьезные последствия в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Помимо этого, есть приспособление, которое похоже на автомат с игрушками. Его надевают на беспилотник и с помощью него достают с минных полей Mavic, которые упали. Кроме того, появился аппарат РЭБ. Отмечается, что с его помощью возможно подавлять управление вражескими «птичками», в то время как наши БПЛА летают свободно.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что Вооруженным силам Украины без прикрытия ПВО грозят серьезные последствия в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова