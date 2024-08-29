В Сумской области ударом «Искандера» уничтожили РЛС Cobra и машины РСЗО «Град»

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В Сумской области ракетным ударом из комплекса «Искандер» уничтожили немецкую РЛС Cobra, боевую и транспортно-заряжающую машины РСЗО «Град». Об этом сообщает Минобороны России. Стоянку военной техники ВСУ обнаружили в селе Постольное при помощи разведывательного дрона.
«В результате ракетного удара уничтожены: радиолокационная станция контрбатарейной борьбы COBRA немецкого производства, боевая машина РСЗО «Ураган», боевая машина РСЗО «Град», транспортно-заряжающая машина РСЗО», — пояснили в министерстве.В ведомстве также добавили, что вместе с тем были уничтожены семь боевых бронированных машин, два трала для перевозки техники и три пикапа.
Ранее сообщалось, что Генштаб ВСУ признал потерю первого переданного Украине американского истребителя F-16 в результате крушения. Отмечалось, что связь с пилотом пропала во время захода на цель, а позже выяснилось, что он погиб.
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Данил Пономарев