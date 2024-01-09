В Донецке под окнами дома нашли расчлененное тело мужчины

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В Донецке под окнами дома на улице Островского найдено расчлененное тело мужчины. Об этом сообщает Mash на Донбассе.
Согласно сообщению, мужчина работал мясником на местном рынке. По слова соседей, квартиру в этом доме он снимал. По предварительным данным, убийцей стал знакомый погибшего. Он расчленил тело и выкинул останки с пятого этажа.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее также сообщалось, что в Смоленской области задержан мужчина, который убил, а после расчленил женщину, которая пришла к нему в гости на новогоднее торжество. Мужчина избил и задушил женщину и лег спать. Утром он обнаружил в квартире бездыханное тело и решил от него избавиться. Он вынес тело на балкон и расчленил его, выкинув части тела погибшей в мусорный контейнер.
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Элина Позднякова