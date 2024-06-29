В Донецке украинская ракета пробила крышу школы и влетела в учебный класс

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Ракета прямым попаданием пробила крышу школы в Донецке и влетела в учебный класс при обстреле ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что под обстрел попала школа №91 в Петровском районе. В результате атаки ВСУ в школе оказалось разбито более 30 окон и поврежден фасад.
По данным источника, ракета попала в один из учебных классов. Директор школы Елена Картамышева пояснила, что это был кабинет младших классов.
Отмечается, что никто не пострадал.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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По данным источника, ракета попала в один из учебных классов. Директор школы Елена Картамышева пояснила, что это был кабинет младших классов.
Отмечается, что никто не пострадал.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова