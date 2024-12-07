В Донецке задержали чиновников за мародерство на сумму свыше полумиллиарда рублей

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В ДНР была задержана организованная группировка чиновников по делу о мародерстве во время боевых действий. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ФСБ и Следственный комитет.
«В ДНР задержали целую организованную группировку чиновников, которая, по версии ФСБ и СКР, совершала мародерства во время боевых действий», — говорится в сообщении.
Также обвиняемые подозреваются в хищении и продаже металлоконструкций завода «Азовэлектросталь». Общая сумма награбленного оценивается в свыше 500 миллионов рублей.
На данный момент задержанные находятся в Москве. К тому же в преступлении подозревают руководители минпромторга ДНР. Под следствием оказались Владимир Рущак и Сергей Голощапов, считавшийся его правой рукой.
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