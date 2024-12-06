В ВСУ назвали главные задачи в Курской области

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Усиление в регионе — главная задача ВСУ в Курской области, заявил «РБК-Украина» главком украинских войск Александр Сырский. Он упомянул обеспечение боевиков боеприпасами, а также подготовку резервов.
Украина напала на Курскую область в начале августа. Сырский отмечал, что таким образом хотел отвлечь ВС РФ с Донбасса, однако его план провалился.
По оценкам экспертов, украинские войска не смогут удержаться ни в российском регионе, ни на подконтрольных им территориях в Донецкой народной республике.
Кроме того, аналитики считают, что необдуманные шаги Украины усилили продвижение ВС РФ в Донбассе.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года по приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина.
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По оценкам экспертов, украинские войска не смогут удержаться ни в российском регионе, ни на подконтрольных им территориях в Донецкой народной республике.
Кроме того, аналитики считают, что необдуманные шаги Украины усилили продвижение ВС РФ в Донбассе.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года по приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина.
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Никита Кротов