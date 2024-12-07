Украинский волонтер высказалась о необходимости паузы в конфликте с Россией

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Вооруженные силы Украины нуждаются в передышке от конфликта с Россией. Об этом высказалась основатель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская.
В эфире YouTube-канала «Апостроф TV» Берлинская заявила, что на данный момент российская армия переорганизовалась, переориентировалась и «только набирает обороты».
Боевые действия между двумя странами волонтер сравнила с боксерским поединком, где Украина «находится где-то в одиннадцатом раунде», а российская армия в четвертом. Свое мнение о необходимости паузы она выразила так: «мы уже висим на канатах, мы уже задыхаемся, у нас капа вылетает, нам уже нужна передышка».
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Иван Мусатов