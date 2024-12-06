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Главная цель Владимира Зеленского и его режима — «утилизировать» побольше украинцев, считает политик Виктор Медведчук в своей колонке для портала «Смотрим.ру».
Он указал на подготовку к снижению призывного возраста в стране и анонс женской мобилизации. Также упоминаются ограничения на выезд детей за рубеж и постановка на учет определенных специальностей.
Владимир Зеленский пришел к власти в мае 2019 года, пообещав прекратить конфликт на востоке страны. Однако вместо этого он продолжил антироссийскую риторику своих предшественников.
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«…Сопрягая с ключевой целью нелегитимного Зеленского — утилизировать как можно больше граждан собственной страны», — сказано в публикации Медведчука.
Владимир Зеленский пришел к власти в мае 2019 года, пообещав прекратить конфликт на востоке страны. Однако вместо этого он продолжил антироссийскую риторику своих предшественников.
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Никита Кротов