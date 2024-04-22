В Донецке задержали подозреваемого в убийстве 13-летнего мальчика

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Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве 13-летнего мальчика в Буденновском районе Донецка, передает 22 апреля РИА Новости.
По данным агентства, следователи установили, что в апреле 2024 года обвиняемый споил группу подростков, после чего прибыл на скутере со своей жертвой к складу в указанном районе.
Там он принудил мальчика к сексуальным действиям, а затем задушил его. При задержании подозреваемый признал свою вину, и по данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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