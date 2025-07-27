Извращенец наблюдал за девушками в туалете на унитазе в Иркутской области
Извращенец наблюдал за девушками в женском туалете на унитазе в Иркутской области.
Как пишут Telegram-каналы, очевидица успела заметить мужчину. После оклика, неизвестный гражданин в серой куртке вышел из кабинки и поспешно пошел в сторону выхода, попутно оправдываясь, что он якобы хотел зайти в мужской туалет. Женщины обратились к полицейским.
Несколько часов назад сообщалось, что знаменитого британского остеопата Торбена Стига Хесборга приговорили к пяти месяцам тюрьмы за вуайеризм, т.е. наблюдение за женщинами во время интимных процессов. Врач занимался своими непотребными делами на протяжении 12 лет, пока его не застукали в машине с телескопом и камерой около женского общежития.
От действий медика пострадали, приблизительно, две тысячи женщин.
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