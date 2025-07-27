Зоозащитница спасла покрашенного в розовый цвет кота в Бразилии
Кота, покрашенного в розовый цвет, спасла бразильская зоозащитница Фернанда Кастелье. Об этом в воскресенье, 27 июля, сообщает портал Need To Know.
Фернанда увидела розового кота в сети и подумала, что ему нужно помочь. Активистка обратилась за помощью к полицейским. Когда те прибыли в дом, где проживало животное, выяснилось, что живущая там же 37-летняя наркоманка периодически красит питомца в разные цвета, причем не кормит и не поит его.
«Похоже, это было сделано не из жестокости, а, скорее, из недостатка рассудительности — тем более что животное она все-таки любила», — сказала Фернанда.В итоге животное изъяли и отвезли к ветеринару. По словам Ливии Кристины Франко, кота красили токсичной для животных морилкой для дерева. Химия вредила печени, мозгу и почкам кота, а еще могла вызвать у него химический ожог и аллергию.