Зоозащитница спасла покрашенного в розовый цвет кота в Бразилии

27 июля 2025, 22:07

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Кота, покрашенного в розовый цвет, спасла бразильская зоозащитница Фернанда Кастелье. Об этом в воскресенье, 27 июля, сообщает портал Need To Know.





Фернанда увидела розового кота в сети и подумала, что ему нужно помочь. Активистка обратилась за помощью к полицейским. Когда те прибыли в дом, где проживало животное, выяснилось, что живущая там же 37-летняя наркоманка периодически красит питомца в разные цвета, причем не кормит и не поит его.