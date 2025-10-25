В ДТП на Кубани три человека погибло и четверо детей пострадало
В результате столкновения двух легковых автомобилей в Белореченском районе Краснодарского края погибли три человека. Еще четверо детей получили травмы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Авария произошла рядом с поселком Дружный. Предварительно, 36-летний водитель Lada Priora не справился с управлением своей машины и выехал на встречную полосу. Его автомобиль столкнулся с Kia Rio, за рулем которой сидела 39-летняя женщина.
В иномарке находились четверо несовершеннолетних в возрасте 16, 13, 12 и 4 лет. Детей с различными травмами доставили в медицинское учреждение.
Водители обеих машин и 21-летний пассажир «Приоры» скончались на месте до приезда скорой помощи. В настоящий момент проводится проверка с целью выяснить все обстоятельства ДТП.
Читайте также: