В ДТП на Кубани три человека погибло и четверо детей пострадало

25 октября 2025, 23:53

Фото: Telegram-канал «23 МВД» @mvd_23

В результате столкновения двух легковых автомобилей в Белореченском районе Краснодарского края погибли три человека. Еще четверо детей получили травмы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.