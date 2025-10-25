В Чувашии ночью 71-летний пенсионер сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком
В Чувашии 71-летний пенсионер сбил женщину с ребенком на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Чувашии.
Дорожно-транспортное происшествие произошло ночью в Красноармейском округе около населенного пункта Именево. Водитель автомобиля «Опель Астра» наехал на 33-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу с 13-летней школьницей.
Обе пострадавшие получили травмы, их оперативно доставили в медицинское учреждение. Предварительно, их жизни ничего не угрожает.
По словам пенсионера, он не заметил пешеходов и двигался со скоростью не более 60 км/ч. Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови водителя.
Момент ДТП попал на видео, его можно найти в Telegram-канале «Госавтоинспекция ЧУВАШИИ».
Водителям напомнили, что всегда стоит быть осторожными и максимально снижать скорость вблизи пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и образовательных организаций, чтобы избежать трагедии.