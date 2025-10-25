В Чувашии ночью 71-летний пенсионер сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком

25 октября 2025, 23:47

Фото: кадр видео Telegram @gibdd121

В Чувашии 71-летний пенсионер сбил женщину с ребенком на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Чувашии.





Дорожно-транспортное происшествие произошло ночью в Красноармейском округе около населенного пункта Именево. Водитель автомобиля «Опель Астра» наехал на 33-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу с 13-летней школьницей.



Обе пострадавшие получили травмы, их оперативно доставили в медицинское учреждение. Предварительно, их жизни ничего не угрожает.



