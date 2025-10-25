Глава РФПИ Дмитриев привез в США подарочные конфеты с цитатами и фото Путина

25 октября 2025, 23:31

Кирилл Дмитриев и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Спецпредставитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев привез в США конфеты с цитатами и фото лидера РФ Владимира Путина. Снимки коробки дипломатического подарка он выложил в своем Telegram-канале.





Напомним, что в пятницу Дмитриев прибыл в США для участия в «официальных переговорах». Вскоре после этого он поделился фото с маршрутом полёта над американским городом Спрингфилд, сопроводив пост песней Басты «На заре».



В своей последней публикации вечером 25 октября глава РФПИ раскрыл, что привез американцам сладости. Подарочная упаковка содержит изображение президента России с подписью «Великие слова Великого человека».



«Шоколадные конфеты в подарок в рамках диалога Россия-США. Нью-Йорк», — подписал он.