Глава РФПИ Дмитриев привез в США подарочные конфеты с цитатами и фото Путина
Спецпредставитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев привез в США конфеты с цитатами и фото лидера РФ Владимира Путина. Снимки коробки дипломатического подарка он выложил в своем Telegram-канале.
Напомним, что в пятницу Дмитриев прибыл в США для участия в «официальных переговорах». Вскоре после этого он поделился фото с маршрутом полёта над американским городом Спрингфилд, сопроводив пост песней Басты «На заре».
В своей последней публикации вечером 25 октября глава РФПИ раскрыл, что привез американцам сладости. Подарочная упаковка содержит изображение президента России с подписью «Великие слова Великого человека».
«Шоколадные конфеты в подарок в рамках диалога Россия-США. Нью-Йорк», — подписал он.На обертках конфет размещены различные высказывания Путина, включая фразы «Вести диалог с Россией с точки зрения силы — бессмысленно» и «Своих не бросаем».
Ранее в США подготовили проект новых санкций против российской экономики. Вашингтон может ввести эти ограничения, если его не устроят действия Москвы. Потенциальные меры затронут банковский сектор и инфраструктуру, которая обеспечивает поставки российской нефти на мировые рынки.