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В Иркутске самолёт едва не столкнулся с вертолётом

Фото: iStock/OceanFishing

Самолёту, который должен был лететь рейсом «Иркутск – Ош» пришлось прервать взлёт, поскольку его курс пересёкся с траекторией движения вертолёта Ми-8. Об этом изданию «КП-Иркутск» сообщили в пресс-службе Восточного МСУТ СКР.



Позднее рейс был возобновлён. В результате произошедшей несостыковки никто не пострадал, ущерба инфраструктуре авиагавани причинено не было.

Местные следователи приступили к проверке случившегося и установлению всех обстоятельств.

Также собственную проверку проводит транспортная прокуратура.

Накануне сообщалось, что в Испании пассажирский самолёт совершил аварийную посадку после столкновения с птицей.

Анастасия Чинкова

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