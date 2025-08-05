В Иркутске самолёт едва не столкнулся с вертолётом

05 августа 2025, 11:12

Фото: iStock/OceanFishing

Самолёту, который должен был лететь рейсом «Иркутск – Ош» пришлось прервать взлёт, поскольку его курс пересёкся с траекторией движения вертолёта Ми-8. Об этом изданию «КП-Иркутск» сообщили в пресс-службе Восточного МСУТ СКР.