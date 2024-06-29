В ДТП с двумя автобусами в Турции погибла россиянка

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Российская гражданка погибла в результате аварии с участием автобусов, перевозивших строителей атомной электростанции «Аккую» в Турции, подтвердило посольство России в Анкаре, сообщает РИА Новости.
Проектная компания «Аккую Нуклеар» ранее сообщила, что два служебных автобуса, перевозивших работников АЭС «Аккую», попали в ДТП, в результате которого погибли два человека. По предварительной информации, водитель одного из автобусов транспортной компании не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем и другим автобусом.
Компания «Аккую Нуклеар» подчеркнула, что в случае выявления нарушений правил безопасности движения транспортной компанией, они будут добиваться привлечения виновных к ответственности правовыми методами.
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«Среди погибших была гражданка России. В связи с поступающей противоречивой информацией просим доверять только официальным источникам», — заявили в посольстве.
Компания «Аккую Нуклеар» подчеркнула, что в случае выявления нарушений правил безопасности движения транспортной компанией, они будут добиваться привлечения виновных к ответственности правовыми методами.
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Артем Кузьмин