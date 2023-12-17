На Украине суд арестовал депутата Батрина, взорвавшего гранаты в Закарпатье

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В Закарпатской области суд арестовал депутата Сергея Батрина, взорвавшего три гранаты в ходе заседания Керецковского сельсовета 15 декабря. Соответствующая информация опубликована на странице Ужгородского районного суда Закарпатской области в Facebook.*
Как стало известно ранее, во время взрыва в селе Керецки на заседании сельсовета находились тридцать человек.
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Диана Аванесян