В США сообщили о стрельбе в ТЦ в канун Рождества

Фото: istock / Vitalii Puzankov
В результате стрельбы в торговом центре в канун католического Рождества в городе Колорадо-Спрингс погиб один человек, трое получили ранения. Об этом сообщает местное полицейское управление в социальной сети X (Ранее Twitter).
Сообщается, что в воскресенье в 16.34 (в понедельник 02.34 по мск) к правоохранителям поступило сообщения о стрельбе в торговом центре Citadel Mall. Сотрудники правоохранительных органов установили, что между двумя группами людей произошел конфликт, который перешел в драку.
Одного мужчину обнаружили мертвым с огнестрельным ранением и трое пострадавших, которых доставили в больницу.
Отмечается, что на данный момент полицейские задержали нескольких подозреваемых.
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Алина Юрчак