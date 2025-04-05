В Дубае стартовало расследование по падению воздушного шара с туристами из РФ

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В Дубае началось расследование по делу о падении воздушного шара с российскими туристами. Об этом сообщает РИА Новости.
«Полиция Дубая разъясняет, что в результате инцидента с воздушным шаром, произошедшего в Дубае 23 марта 2025 года, никто не погиб. Некоторые сообщения об инциденте, циркулирующие в СМИ, являются ложными и вводящими в заблуждение», — рассказали агентству в полиции Дубая.
В ведомстве отметили, что все пострадавшие получили травмы легкой и средней тяжести. Им всем была оказана медицинская помощь. Во время инцидента на шаре были граждане разных государств.
По предварительным данным, причиной крушения стало ухудшения погодных условий во время посадки. Проводится расследование. В происшествии никто не побиг.
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