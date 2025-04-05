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В Дубае стартовало расследование по падению воздушного шара с туристами из РФ

Фото: iStock/JandaliPhoto

Фото: iStock/JandaliPhoto

В Дубае началось расследование по делу о падении воздушного шара с российскими туристами. Об этом сообщает РИА Новости.
«Полиция Дубая разъясняет, что в результате инцидента с воздушным шаром, произошедшего в Дубае 23 марта 2025 года, никто не погиб. Некоторые сообщения об инциденте, циркулирующие в СМИ, являются ложными и вводящими в заблуждение», — рассказали агентству в полиции Дубая.

В ведомстве отметили, что все пострадавшие получили травмы легкой и средней тяжести. Им всем была оказана медицинская помощь. Во время инцидента на шаре были граждане разных государств.

По предварительным данным, причиной крушения стало ухудшения погодных условий во время посадки. Проводится расследование. В происшествии никто не побиг.

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Группа туристов из Франции пыталась незаконно попасть на Байконур
05 апреля 2025, 20:36

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Группу французских туристов задержали при попытке незаконно проникнуть на космодром Байконур, пишут «Известия» со ссылкой на источник.
Четверо задержанных хотели сфотографировать ракету-носитель «Энергия», но полицейские их остановили. Туристам выписали протоколы за нарушение пропускного режима. Источник подчеркнул, что инцидент никак не сказался на работе объекта.

Похожий случай произошел в ноябре, когда на Байконур хотели попасть граждане Германии и Франции. Военный гарнизонный суд в комплексе Байконур РФ арестовал задержанных на сутки, а затем они покинули объект.

Накануне вечером, 4 апреля стало известно о задержании подозреваемых в поджоге железнодорожной инфраструктуры в Москве. Подробностями поделились в Росгвардии.

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Губернатор Коновалов: в Хакасии действует режим ЧС из-за пожаров
05 апреля 2025, 16:38

Фото: istockphoto/LYagovy

Режим ЧС на фоне пожаров ввели в Хакасии, сообщил в личном Telegram-канале глава региона Валентин Коновалов. По словам чиновника, пожарная обстановка обострилась из-за сильного порывистого ветра, «зарегистрированы очаги порядка 43 пожаров».
К тушению привлекли добровольную пожарную охрану и личный состав противопожарной службы. С огнем ведут борьбу 249 пожарных и 78 единиц техники.

«Весь резерв и техника введены в боевой расчет», — отметил Коновалов.
Губернатор призвал при пожаре немедленно звонить по 112 или в 101. Перед этим стало известно о последствиях ураганного ветра в Красноярском крае. В сети разошлись кадры со стихией, один человек пострадал.

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Ураганный ветер в Красноярском крае: появились кадры последствий стихии
05 апреля 2025, 16:35

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

Ураганный ветер бушует в Красноярском крае, в сети появились кадры с последствиями от стихии.
На записи видно огненную стену смога на дороге в районе Дрокинской горы. Машины буквально пропадают в смоге, ограничивающем обзор водителям. Перед этим в региональном МЧС проинформировали о бушующем ураганном ветре, чьи порывы более 33 метров в секунду. Позже выяснилось, что один человек пострадал в результате обрушения павильона. Пострадавшего госпитализировали.
Ранее стало известно об обрушении стены жилого дома в Кузбассе, по факту произошедшего открыто уголовное дело. Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося.

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#россия
#красноярский край
#погода
#природа
#мчс
#новости
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Арестован еще один чиновник из Минобороны
Суд арестовал чиновника из Минобороны Кожевникова, подозреваемого во взятках
05 апреля 2025, 12:28

Фото: istockphoto/AMilkin

Начальник управления Госстройнадзора ГУ контрольной и надзорной деятельности МО РФ Юрий Кожевников отправлен под стражу. Об этом проинформировали столичные суды общей юрисдикции в Telegram-канале.
«Постановлением Савеловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кожевникова Юрия Васильевича», — сказано в публикации.
Фигурант подозревается в крупных и особо крупных взятках, детали уголовного дела неизвестны. Кожевников проведет в СИЗО месяц и 22 дня. Защита подозреваемого настаивала на домашнем аресте, но суд отказал. Ранее стало известно, что бывший губернатор Свердловской области фигурирует в уголовном деле о коррупции.

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«Битцевский маньяк» готов признаться еще в 11 убийствах
ФСИН: «битцевский маньяк» готов признаться еще в 11 убийствах
05 апреля 2025, 10:43

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Серийный убийца Александр Пичушкин, известный как «битцевский маньяк», готов признаться еще в 11 убийствах. Об этом сообщили в пресс-бюро ФСИН.
Преступник совершил не менее 49 убийств в Битцевском парке в Москве. Первое преступление Пичушкин совершил в 1992 году, еще 48 убийств произошли в период с 2001 по 2006 год.

В 2007 году маньяка приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима. На сегодняшний день он отбывает пожизненный срок в колонии «Полярная сова».

Во время судебного заседания Пичушкин сообщил, что не жалеет о содеянном.

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