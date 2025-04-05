Губернатор Коновалов: в Хакасии действует режим ЧС из-за пожаров

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Режим ЧС на фоне пожаров ввели в Хакасии, сообщил в личном Telegram-канале глава региона Валентин Коновалов. По словам чиновника, пожарная обстановка обострилась из-за сильного порывистого ветра, «зарегистрированы очаги порядка 43 пожаров».
К тушению привлекли добровольную пожарную охрану и личный состав противопожарной службы. С огнем ведут борьбу 249 пожарных и 78 единиц техники.
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«Весь резерв и техника введены в боевой расчет», — отметил Коновалов.Губернатор призвал при пожаре немедленно звонить по 112 или в 101. Перед этим стало известно о последствиях ураганного ветра в Красноярском крае. В сети разошлись кадры со стихией, один человек пострадал.
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Никита Кротов