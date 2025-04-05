Группа туристов из Франции пыталась незаконно попасть на Байконур

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin
Группу французских туристов задержали при попытке незаконно проникнуть на космодром Байконур, пишут «Известия» со ссылкой на источник.
Четверо задержанных хотели сфотографировать ракету-носитель «Энергия», но полицейские их остановили. Туристам выписали протоколы за нарушение пропускного режима. Источник подчеркнул, что инцидент никак не сказался на работе объекта.
Похожий случай произошел в ноябре, когда на Байконур хотели попасть граждане Германии и Франции. Военный гарнизонный суд в комплексе Байконур РФ арестовал задержанных на сутки, а затем они покинули объект.
Накануне вечером, 4 апреля стало известно о задержании подозреваемых в поджоге железнодорожной инфраструктуры в Москве. Подробностями поделились в Росгвардии.
Читайте также:
Арестован еще один чиновник из Минобороны
Экс-губернатор Свердловской области стал фигурантом уголовного дела о коррупции
В Амурской области женщина избивала своих детей и отправляла мужу видео
Похожий случай произошел в ноябре, когда на Байконур хотели попасть граждане Германии и Франции. Военный гарнизонный суд в комплексе Байконур РФ арестовал задержанных на сутки, а затем они покинули объект.
Накануне вечером, 4 апреля стало известно о задержании подозреваемых в поджоге железнодорожной инфраструктуры в Москве. Подробностями поделились в Росгвардии.
Читайте также:
Арестован еще один чиновник из Минобороны
Экс-губернатор Свердловской области стал фигурантом уголовного дела о коррупции
В Амурской области женщина избивала своих детей и отправляла мужу видео
Никита Кротов