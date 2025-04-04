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В Дубае рухнул воздушный шар с туристами из России: есть погибшие

SHOT: воздушный шар с российскими туристами упал в ОАЭ
Фото: iStock/Sergei Ginak

Фото: iStock/Sergei Ginak

В Объединенных Арабских Эмиратах два человека погибли в результате падения воздушного шара. Несколько туристов, в числе которых две россиянки, также пострадали, сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, полет должен был длиться час и проводился компанией Rayna Tours. В группе было 12 человек, которые собирались полететь над пустынями Дубая на рассвете.

«Максимальная высота полета составляла 1,2 километра. Пассажиры долго ждали взлета, а когда шар наконец поднялся, он постоянно трясся», — сообщает источник.

Через 40 минут после начала полета шар сильно накренился и упал, а корзина с людьми перевернулась. Некоторые туристы не удержались и выпали наружу из-за порвавшихся ремней. Остальные получили серьезные травмы и были накрыты шаром, словно куполом. По последним данным, пострадавшие были доставлены в больницу в тяжелом и среднем состоянии. Два человека погибли — это иностранные граждане, мужчина и женщина.

«Российские туристы, мама и дочка, также получили серьезные травмы», — добавил собеседник Shot.
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Мать до смерти забила ножницами пятилетнего ребенка в Казани
04 апреля 2025, 11:25

Фото: iStock/Michael Nesterov

В Казани женщина до смерти забила ножницами своего пятилетнего сына и сдалась полиции. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Согласно сообщению, 27-летняя мать в какой-то момент схватила ножницы и несколько раз ударила ими маленького сына. Ребенок скончался на месте. Все случилось в доме 8А по улице Юлиуса Фучика. Когда женщина поняла, что натворила, сама вызвала полицию и во всем призналась.

Убийцу задержали. Она находится в неадекватном состоянии. Предполагается, что помутнение рассудка стало причиной расправы над сыном. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Тигр сожрал фермера после того, как разорвал его на части
Indian Masterminds: В индийском штате Махараштра тигр растерзал и съел фермера
04 апреля 2025, 05:53

Фото: iStock/wrangel

В индийском штате Махараштра тигр напал на местного фермера, который был объявлен пропавшим на выходных. Останки 40-летнего Дакрама Дешмука из деревни Кхаири обнаружили утром 31 марта недалеко от поселения, сообщает издание Indian Masterminds.
Родственники погибшего и власти организовали совместные поиски, в ходе которых нашли частично съеденное тело и следы хищника. Жители деревни провели акцию протеста у офиса лесного департамента, требуя поимки тигра и выплаты компенсации. Они заявили, что животное уже месяц угрожает людям и скоту.

Для урегулирования конфликта в Кхаири прибыл политик Нана Патоле из Индийского национального конгресса. После его вмешательства семье Дешмука выделили 1 млн рупий, а позже обещали ещё 1,5 млн.

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Неизвестный спалил три легковушки на парковке в Москве
SHOT: Неизвестный сжег три легковушки на парковке в московском районе Измайлово
04 апреля 2025, 05:42

Фото: iStock/mofles

Три легковых автомобиля полностью сгорели на парковке в московском районе Измайлово. Telegram-канал SHOT передает, что инцидент произошел в ночь с 3 на 4 апреля на 13-й Парковой улице. Неизвестный поджёг машину марки Haval, после чего огонь перекинулся на Rover и Toyota.
Жители дома сообщили, что злоумышленник скрылся с места преступления до прибытия экстренных служб. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание, информации о жертвах и пострадавших нет. На место выехали полицейские для установления обстоятельств произошедшего.

По предварительным данным, автомобили выгорели дотла. Причины поджога и личность подозреваемого пока не установлены. Расследование продолжается.

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США отказались освобождать российскую ученую, арестованную из-за ввоза лягушек
Bloomberg: США отказали в УДО ученой из РФ, задержанной за ввоз эмбрионов лягушек
04 апреля 2025, 03:19

Фото: iStock/Wendy Love

Администрация президента США Дональда Трампа отказала в условно-досрочном освобождении российской учёной Ксении Петровой, сотрудницы Гарвардской школы медицины. По данным агентства Bloomberg, в Белом доме сочли, что гражданка России представляет угрозу национальной безопасности страны.
«Администрация Трампа отказала в условно-досрочном освобождении российскому ученому, работающему в Гарвардском университете», — передает Bloomberg.
Петрова была задержана 16 февраля в аэропорту Бостона за нарушение правил декларирования биоматериалов — в её багаже обнаружили незарегистрированные эмбрионы лягушки. Адвокат учёного Григорий Романовский подтвердил, что действия иммиграционных служб соответствовали закону. Он уточнил, что Ксения ошиблась в оформлении груза, тем самым непреднамеренно нарушив закон.

Сейчас Петрова находится под стражей в центре ICE в Луизиане. Её виза аннулирована, но депортировать Ксению планируют во Францию, а не в Россию. У россиянки есть действующая шенгенская виза.

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В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на авиарейсы
Во Внуково ввели временные ограничения на прием и вылет воздушных судов
04 апреля 2025, 00:34

Фото: iStock/ANATOLii SAVITSKii

В московском аэропорту Внуково введены временные ограничения на выполнение авиарейсов. Причиной стала активация режима «Ковер», который приостанавливает взлеты и посадки. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта, передает Baza.
«По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием воздушных судов с 23:43. На данный момент аэропорт работает на вылет», — сообщает пресс-служба.
Большую часть воздушных судов перенаправляют в Шереметьево и другие столичные аэропорты. На данный момент нет информации о том, когда ограничения на аэропорт Внуково будут сняты.

Ранее сообщалось, что локальная утечка аммиака произошла на установке испарения в Балаковском филиале АО «Апатит» (группа «Фосагро») в Саратовской области. Ее уже устранили, в результате инцидента пострадали три человека.

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