В Дубае рухнул воздушный шар с туристами из России: есть погибшие

Фото: iStock/Sergei Ginak
В Объединенных Арабских Эмиратах два человека погибли в результате падения воздушного шара. Несколько туристов, в числе которых две россиянки, также пострадали, сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, полет должен был длиться час и проводился компанией Rayna Tours. В группе было 12 человек, которые собирались полететь над пустынями Дубая на рассвете.
Через 40 минут после начала полета шар сильно накренился и упал, а корзина с людьми перевернулась. Некоторые туристы не удержались и выпали наружу из-за порвавшихся ремней. Остальные получили серьезные травмы и были накрыты шаром, словно куполом. По последним данным, пострадавшие были доставлены в больницу в тяжелом и среднем состоянии. Два человека погибли — это иностранные граждане, мужчина и женщина.
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«Максимальная высота полета составляла 1,2 километра. Пассажиры долго ждали взлета, а когда шар наконец поднялся, он постоянно трясся», — сообщает источник.
Через 40 минут после начала полета шар сильно накренился и упал, а корзина с людьми перевернулась. Некоторые туристы не удержались и выпали наружу из-за порвавшихся ремней. Остальные получили серьезные травмы и были накрыты шаром, словно куполом. По последним данным, пострадавшие были доставлены в больницу в тяжелом и среднем состоянии. Два человека погибли — это иностранные граждане, мужчина и женщина.
«Российские туристы, мама и дочка, также получили серьезные травмы», — добавил собеседник Shot.Читайте также:
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Анастасия Хохлова