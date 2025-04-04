В Дубае рухнул воздушный шар с туристами из России: есть погибшие

Три легковых автомобиля полностью сгорели на парковке в московском районе Измайлово. Telegram-канал SHOT передает, что инцидент произошел в ночь с 3 на 4 апреля на 13-й Парковой улице. Неизвестный поджёг машину марки Haval, после чего огонь перекинулся на Rover и Toyota.