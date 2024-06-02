В России за сутки потушили 48 природных пожаров

Медведь напал на дрессировщика в цирке во время выступления в Обнинске. Об этом пишут «Известия», со ссылкой на очевидца инцидента. По его словам, дрессировщик ставил хищника на колесо. Сначала все было нормально, медведь ехал на нем, а затем упал. Далее то ли от духоты, то ли от злости животное напало на человека.