В России за сутки потушили 48 природных пожаров

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В России за минувшие сутки потушили 48 природных пожаров на общей площади 3 697 гектаров. Об этом Авиалесоохрана сообщила в своём Telegram-канале.
По данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, 1 июня были ликвидированы 48 лесных пожаров в 21 регионе России. Общая площадь пожара составила 3 697 гектаров.
К полуночи 2 июня на территории России действовали 96 лесных пожаров на общей площади 104 236 гектаров. Специалисты активно ликвидировали их. Тушение продолжается.
В Забайкальском крае зафиксирована самая большая площадь возгорания. Там одновременно действовали 27 пожаров на общей площади 50 990 гектаров.
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К полуночи 2 июня на территории России действовали 96 лесных пожаров на общей площади 104 236 гектаров. Специалисты активно ликвидировали их. Тушение продолжается.
В Забайкальском крае зафиксирована самая большая площадь возгорания. Там одновременно действовали 27 пожаров на общей площади 50 990 гектаров.
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Анастасия Чинкова