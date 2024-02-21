В Можайске пожарные спасли из задымлённой квартиры семью из четырёх человек

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Возгорание произошло в многоэтажном жилом доме в деревне Семёновская Можайского городского округа, в ходе тушения пожарные спасли двух взрослых и двух детей из заполненной дымом квартиры, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Звонок о пожаре поступил оператору «Системы-112» в третьем часу ночи 21 февраля. Очевидцы сообщили, что из квартиры на первом этаже многоэтажки валит дым и вырывается огонь. Когда пожарные приехали, они выяснили, что все жильцы дома успели эвакуироваться сами, кроме семьи на втором этаже: люди не смогли выбраться из-за сильного дыма и звали на помощь из окна», — говорится в сообщении.Спасатели немедленно развернули лестницу и по ней вывели всю семью из задымлённой квартиры.
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